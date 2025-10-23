Популярни
Блестящ Викарио донесе точка на Тотнъм в Монако

  • 23 окт 2025 | 00:17
Тотнъм си тръгна с точка от гостуването на Монако след блестящ мач на вратаря Гулиелмо Викарио. Срещата завърши 0:0, а домакините има за какво да съжаляват, тъй като пропуснаха доста положения.

Викарио направи четири отлични спасявания през първото полувреме. Той отрази три удара на Фоларин Балогун и един ан Иклиучи. Италианецът бе блестящ и след почивката, когато отново спря двамата, а след това отрази удар от упор на Джордан Тезе с глава. Бившият халф на Ливърпул Такуми Минамино пък пропусна други три добри възможности.

