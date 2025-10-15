Тотнъм обяви завръщането на спортен директор, изтърпял сериозно наказание заради манипулации в Ювентус

Тотнъм официално обяви завръщането в клуба на спортния директор Фабио Паратичи.

Окончателно: наказаният Паратичи приключи с Тотнъм

През януари 2023 г. 53-годишният италианец получи 30-месечна забрана да работи във футбола заради участието му във финансови манипулации по време на дейността му в Ювентус, заради което трябваше да напусне поста си при лондончани. Той бе свързван с работа в Милан, но в крайна сметка реши да се завърне при "шпорите" след като през юли санкцията му изтече. Паратичи ще си партнира с датчанина Йохан Ланге, който също ще е спортен директор.

Tottenham Hotspur unveils new men’s football leadership structure.



Read the full statement ⬇️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 15, 2025

“Съчетаната експертиза на Йохан и Фабио ще гарантира, че всяко решение, от кариерното развитие на играчите и подобряването на представянето им до скаутинга и набирането на нови играчи, е съгласувано и подкрепя една обща цел – да се изгради печеливш мъжки отбор от световна класа, който да се задържи на върха”, пишат в официалното съобщение “шпорите”.

“Радвам се да се върна в клуба, който обичам. Работя с останалите изпълнителни директори като консултант от няколко месеца и сега очаквам с нетърпение да се върна в Лондон и да се присъединя към екипа на пълен работен ден. Убеден съм, че работейки в партньорство с Йохан, можем да изградим специално бъдеще за клуба и нашите привърженици”, заявява италианецът.

Former Tottenham director Fabio Paratici has returned to the club following the end of a 30-month ban from football activity.



More from @nnamdionye ⤵️https://t.co/Un3Smnzn59 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 15, 2025

От Тотнъм уточняват още, че скоро ще назначат и човек на позицията “Директор на футболните операции”, който ще подпомага дейността на Паратичи и Ланге.

