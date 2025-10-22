Легенда на Йънг Бойс: Отборът няма лидер, а треньорът не може да се справи с кризата

Легендата на швейцарския Йънг Бойс Ларс Лунде е притеснен преди мача на бившия си отбор срещу Лудогорец в третия кръг на Лига Европа. 61-годишният датчанин в момента е просто фен на "жълто-черните" от Берн, като в кариерата си е прекарал два сезона на стадион "Ванкдорф". Два сезона, но с много постижения – шампион и носител на Купата на Швейцария, както и най-добър чужденец в лигата за 1986 година.

С 30 гола в 55 мача и безупречно поведение извън терена, Лунде и до днес е обичан от публиката, която го посреща топло на всеки път, макар в момента да не се наслаждава на сезона.

"Ще започна с това, че развитието на Йънг Бойс не е добро! Гледал съм само един добър мач през този сезон: този в Люцерн. И, моля, не започвайте да говорите за Лига Европа. Съжалявам, но нито Слован (Братислава), нито ФКСБ в момента са на сериозно ниво. Ето защо игнорирам тези мачове в анализа си и се концентрирам изцяло върху лигата. А в тази лига не съм гледал нито един мач, който наистина да ме е развълнувал от две години и половина“, започна Лунде в интервю за популярния местен вестник “Блик“.

Лунде става два пъти голмайстор на тима по време на престоя си, като през втория сезон помага и за титлата, която идва след 26 години чакане. Това му гарантира и трансфер в Байерн (Мюнхен), където обаче го преследва нещастието. Всичките му надежди приключват на железопътен прелез в Оберенфелден. След катастрофа с влак, той остава в кома в продължение на 240 часа. Оцелява, но футболната му кариера на най-високо ниво приключва и после 30 години работи като санитар и асистент в болница, а сега е фитнес-инструктор.

“Нашата лига не е кой знае какъв хит в момента в Европа, а Йънг Бойс се проваля и в нея. След всяко слабо представяне треньорът Джорджо Контини и капитанът Лорис Бенито прикриват всичко пред медиите. Но това не е изненада в отбор, в който липсват лидерите. Бенито може и да е такъв в съблекалнята, но не е такъв на терена. Той играе пред защитата, но прави грешки и това дава шансове на противника. Едимилсон Фернандеш също е проблем. Той би трябвало да бъде много по-доминиращ. Миналия сезон той изигра десет мача от Шампионската лига с Брест. Но представянето му тук при нас не е добро. Армин Гигович? Изиграва един добър мач и после сякаш потъва в неизвестност“, продължава Лунде с критиките си.

Лунде смята, че много хора са виновни за ситуацията. Треньорът Джорджо Контини, който се усмихва на кризата, е най-големият. Според него, прекалено голямата ротация прави отбора по-статичен и с по-малък синхрон. Два мача на седмица не са вече кой знае какво натоварване в 21-ви век. Накрая има остри думи и за спортния директор Кристоф Шпихер, отговарящ за селекцията.

"Отборът е индивидуално много силен. Но не е добре сглобен. Ключова дума: липсва лидер", обяснява Лунде часове преди мача на Йънг Бойс с Лудогорец.

Преди срещата, която ще започне утре в 22:00 часа, двата отбора имат по 3 точки от една победа и една загуба. Успех за всеки от съперниците може да даде огромно предимство поне в стремежа за попадане в първите 24 тима на крайното класиране.

Както е известно, първите осем тима след изиграването на основната фаза се класират за осминафинал, а тези от 16-о до 24-то място се борят през плейоф да стигнат до там.