Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу последния в класирането - на живо от Добрич със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец обяви програмата си за гостуването на Йънг Бойс

Лудогорец обяви програмата си за гостуването на Йънг Бойс

  • 19 окт 2025 | 13:57
  • 177
  • 0
Лудогорец обяви програмата си за гостуването на Йънг Бойс

Лудогорец заминава за Швейцария в сряда (22 октомври) в 10:30 ч. с чартърен полет от Варна за Берн. Мачът от третия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу Йънг Бойс е в четвъртък (23 октомври) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион "Ванкдорф".

В сряда треньорът на "орлите" Руи Мота и Петър Станич ще дадат пресконференция в 17:30 ч., а час по-късно – в 18:30 ч. местно време – ще се проведе официалната тренировка.

Лудогорец с промяна в състава си за Лига Европа - възползва се от ново правило на УЕФА
Лудогорец с промяна в състава си за Лига Европа - възползва се от ново правило на УЕФА

В петък сутринта тимът ще има тренировка в Берн, а полетът за Варна е в 15:00 ч. местно време. Очаква се шампионите да кацнат в морската столица около 18:30 ч.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черноморец (Балчик) загуби вратар

Черноморец (Балчик) загуби вратар

  • 19 окт 2025 | 10:05
  • 883
  • 0
Играчите на Левски останаха доволни от позицията на клуба срещу расизма

Играчите на Левски останаха доволни от позицията на клуба срещу расизма

  • 19 окт 2025 | 09:59
  • 1235
  • 0
Притеснения за Димо Атанасов

Притеснения за Димо Атанасов

  • 19 окт 2025 | 09:54
  • 961
  • 0
Контузии в Родопа

Контузии в Родопа

  • 19 окт 2025 | 09:46
  • 825
  • 0
Трима от Черно море аут за битката с Левски

Трима от Черно море аут за битката с Левски

  • 19 окт 2025 | 09:45
  • 2432
  • 0
Може ли пъплещият Локомотив (Сф) да изненада ЦСКА 1948?

Може ли пъплещият Локомотив (Сф) да изненада ЦСКА 1948?

  • 19 окт 2025 | 07:21
  • 4663
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

  • 19 окт 2025 | 13:51
  • 4418
  • 62
На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

  • 19 окт 2025 | 14:19
  • 2529
  • 0
Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

  • 19 окт 2025 | 07:05
  • 11602
  • 106
Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 7222
  • 3
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 9617
  • 0
Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

  • 19 окт 2025 | 07:32
  • 7938
  • 8