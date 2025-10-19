Лудогорец обяви програмата си за гостуването на Йънг Бойс

Лудогорец заминава за Швейцария в сряда (22 октомври) в 10:30 ч. с чартърен полет от Варна за Берн. Мачът от третия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу Йънг Бойс е в четвъртък (23 октомври) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион "Ванкдорф".

В сряда треньорът на "орлите" Руи Мота и Петър Станич ще дадат пресконференция в 17:30 ч., а час по-късно – в 18:30 ч. местно време – ще се проведе официалната тренировка.

Лудогорец с промяна в състава си за Лига Европа - възползва се от ново правило на УЕФА

В петък сутринта тимът ще има тренировка в Берн, а полетът за Варна е в 15:00 ч. местно време. Очаква се шампионите да кацнат в морската столица около 18:30 ч.