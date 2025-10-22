Станич: Ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки

Полузащитникът на Лудогорец Петър Станич даде своето мнение на пресконференция преди двубоя на "орлите" срещу Йънг Бойс в сблъсък от Лига Европа.

Руи Мота: Тук сме да спечелим трите точки

"Срещу Малмьо изиграхме добър мач и победихме, но свършихме добра работа и срещу Бетис, въпреки че не си тръгнахме с успеха. Тези мачове ни дават самочувствие и защо да не победим в следващия двубой. Знаем как са в класирането, но са и много опасен отбор. Може би имат лош момент, но уважаваме нашия съперник и ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки.

Лига Европа е различно състезание. Нямаш толкова място за грешки, ако искаш да продължиш напред. Знаем какво сме сгрешили и ще се опитаме да го оправим в следващите мачове, но фокусът е върху следващия двубой. Всички играчи харесват новия формат на Лига Европа. Играеш повече мачове срещу различни отбори с различен стил на игра. Всеки четвъртък може да има различен тип футбол", заяви Станич.