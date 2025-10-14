Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Билетите за двубоя между Йънг Бойс и Лудогорец са вече в продажба

Билетите за двубоя между Йънг Бойс и Лудогорец са вече в продажба

  • 14 окт 2025 | 12:19
  • 291
  • 0
Билетите за двубоя между Йънг Бойс и Лудогорец са вече в продажба

Лудогорец съобщи на своите фенове, че вече се продават билетите за мача с Йънс Бойс от основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят в Берн е на 23 октомври (четвъртък) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион " Ванкдрорф". Цената на един билет е 22 евро.

Продажбата се извършва по следния начин:

* За фенове от Разград - плащане в евро на клубната база и получаване на билет за срещата.

* За фенове от България и такива, живущи извън страната - със заявка на имейл tickets@ludogorets.com, предварително плащане по банков път и издаване на ваучер.

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Получаването на билетите ще бъде в деня на мача пред входа на сектор "В" на стадион " Ванкдрорф" в град Берн.

Процедурата по издаване на билет, чрез заявка на имейл е следната - всеки желаещ да гледа на живо двубоя трябва да изпрати заявка на tickets@ludogorets.com до вторник (21 вторник) 18.00 ч. На заявилите билети ще бъде върнат отговор с банкова информация, за да бъде направено плащане по сметка на ПФК Лудогорец, информират от клуба.

След като клубът получи съответната сума за поръчаните билети, всеки подал заявка ще се сдобие с ваучер. Ваучерът ще има уникален бар код и гарантира на лицето, че успешно е заплатено място за мача.

В деня на срещата, 23 октомври (четвъртък), ще се заменят ваучерите за валидни билети пред гостуращия сектор "B" ( Северна тринуна) на стадион " Ванкдрорф".

