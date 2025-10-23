Напрежение в Йънг Бойс преди битката с Лудогорец, фен влезе в разправия с футболистите

Популярни
  23 окт 2025
Днес Лудогорец се изправя срещу Йънг Бойс в двубой от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Формата на швейцарците обаче определено не е много добра и към момента те се намират на петото място в местната Супер Лига с актив от 14 точки. Те са в серия от две поредни загуби, в които вкараха само 1 гол и допуснаха цели 7 в своята врата.

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

В последните дни в социалните мрежи се завъртя клипче, което показва и напрежението у феновете. След последния мач на Йънг Бойс, загубен от Санкт Гален с 1:2, един от привържениците на отбора влиза в сериозна разправия с играчите. Запалянкото говори разпалено и си личи, че очевидно е доста ядосан. Той дори рита едно от рекламните пана докато вика на футболистите.

Предстои да видим дали Лудогорец ще успее да се възползва от лошата форма и създалото се напрежение в редиците на Йънг Бойс. Мачът между родният представител и швейцарския тим е тази вечер от 22:00 часа.

