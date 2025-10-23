Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 1526
  • 1
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Йънг Бойс и Лудогорец ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на Лига Европа. Срещата на стадион "Ванкдорф" започва в 22:00ч. Двата отбора ще се стремят към спечелването на нови точки, тъй като имат по 3 точки от първите два мача.

Йънг Бойс влиза в сблъсъка след загуба в швейцарската Супер Лига от Санкт Гален с 1:2. Преди това швейцарците претърпяха тежко поражение от Лозана с 0:5, но успяха да запишат победа в Лига Европа срещу ФКСБ с 2:0. В Европа Йънг Бойс загуби от Панатинайкос с 1:4 в първия кръг на Лига Европа.

Лудогорец от своя страна записа равенство срещу Спартак (Варна) с 1:1 и още едно равенство срещу ЦСКА с 0:0. Българският шампион загуби от Бетис в 0:2 във втория кръг на Лига Европа, но преди това постигна победа важен успех като гост срещу Малмьо ФФ с 2:1.

Йънг Бойс и Лудогорец имат две предишни срещи помежду си, като и двете са били в контролни мачове. Последната им среща се състоя на 10 януари 2025 г., когато Лудогорец победи с 1:0 благодарение на гол на Кайо Видал в 89-ата минута. Преди това, на 30 юни 2018 г., отново Лудогорец излезе победител с 2:1, като Върджил Мисиджан отбеляза и двата гола за българския тим.

След контузия на линия за Лудогорец ще бъде израелският национал Идан Нахмиас. Той бе картотекиран на пожар за турнира след тежката травма на Едвин Куртулуш. Нахмиас е гласен за заместник на Вердон. Очаква се в състава на българския шампион да има доста промени.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Зенит постави рекорд с разгром срещу отбора на Емил Ценов

Зенит постави рекорд с разгром срещу отбора на Емил Ценов

  • 23 окт 2025 | 02:40
  • 2685
  • 1
Легенда на Йънг Бойс: Отборът няма лидер, а треньорът не може да се справи с кризата

Легенда на Йънг Бойс: Отборът няма лидер, а треньорът не може да се справи с кризата

  • 22 окт 2025 | 21:38
  • 2025
  • 0
Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА

Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА

  • 22 окт 2025 | 20:21
  • 1832
  • 0
Спортист (Своге) се раздели с двама

Спортист (Своге) се раздели с двама

  • 22 окт 2025 | 19:58
  • 2156
  • 1
Станич: Ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки

Станич: Ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки

  • 22 окт 2025 | 19:44
  • 1290
  • 0
Лудогорец III се справи с Волов Шумен 2007

Лудогорец III се справи с Волов Шумен 2007

  • 22 окт 2025 | 19:13
  • 1741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 27246
  • 46
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 30968
  • 19
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 22251
  • 25
Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

  • 22 окт 2025 | 23:52
  • 18598
  • 42
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 3214
  • 0