Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Йънг Бойс и Лудогорец ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на Лига Европа. Срещата на стадион "Ванкдорф" започва в 22:00ч. Двата отбора ще се стремят към спечелването на нови точки, тъй като имат по 3 точки от първите два мача.

Йънг Бойс влиза в сблъсъка след загуба в швейцарската Супер Лига от Санкт Гален с 1:2. Преди това швейцарците претърпяха тежко поражение от Лозана с 0:5, но успяха да запишат победа в Лига Европа срещу ФКСБ с 2:0. В Европа Йънг Бойс загуби от Панатинайкос с 1:4 в първия кръг на Лига Европа.

Лудогорец от своя страна записа равенство срещу Спартак (Варна) с 1:1 и още едно равенство срещу ЦСКА с 0:0. Българският шампион загуби от Бетис в 0:2 във втория кръг на Лига Европа, но преди това постигна победа важен успех като гост срещу Малмьо ФФ с 2:1.

Йънг Бойс и Лудогорец имат две предишни срещи помежду си, като и двете са били в контролни мачове. Последната им среща се състоя на 10 януари 2025 г., когато Лудогорец победи с 1:0 благодарение на гол на Кайо Видал в 89-ата минута. Преди това, на 30 юни 2018 г., отново Лудогорец излезе победител с 2:1, като Върджил Мисиджан отбеляза и двата гола за българския тим.

След контузия на линия за Лудогорец ще бъде израелският национал Идан Нахмиас. Той бе картотекиран на пожар за турнира след тежката травма на Едвин Куртулуш. Нахмиас е гласен за заместник на Вердон. Очаква се в състава на българския шампион да има доста промени.