Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци говори на аерогара "Варна" преди гостуването на Йънг Бойс от основната фаза на Лига Европа. Мачът е утре от 22:00 часа. Румънецът изрази увереност, че въпреки трудностите и неубедителното до момента представяне на "орлите", тимът ще завоюва рекордната си 15-та шампионска титла.

"Очакванията са да се върнем с точка или точки от Йънг Бойс. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с Малмьо, в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от Йънг Бойс и се надявам, че ще успеем. Всяка точка е важна, защото една точка може да струва много в края на основната фаза. Дали проблемите във вътрешното първенство ще се отразят? Не вярвам. Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че те за такива мачове ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин", каза шефът на "орлите".

"Равенството срещу Спартак (Варна) ли? Не е приятно на никой, но не може след един мач с Йънг Бойс да се взима някакво решение. Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек. Напрежение няма защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони", заяви още бившият централен защитник.