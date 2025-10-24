Байерн направи първи стъпки за привличането на Геи

Популярни
  • 24 окт 2025 | 04:02
  • 168
  • 0
Марк Геи беше една от най-желаните фигури на последния летен трансферен пазар. Много клубове искаха капитана на Кристъл Палас, а Ливърпул беше на път да го привлече... докато в последния момент сделката пропадна. Договорът на англичанина изтича следващото лято и освен Ливърпул и Реал Мадрид, които бяха свързвани с привличането на централния защитник, се присъедини и друг клуб: Байерн Мюнхен.

Възможността да се присъедини към баварците става все по-реална. Според германската Sky Sport, Макс Еберл, спортният директор на Байерн, се е срещнал с представители на Геи, за да осигури безплатен трансфер през следващия сезон, тъй като договорът на защитника с Палас изтича следващото лято, а треньорът Оливер Гласнер вече призна, че играчът няма да поднови контракта си.

Интересът към Геи може да се засили, ако френският централен защитник Дайо Упамекано не поднови договора си с Байерн. Подобно на англичанина, 26-годишният играч също е с изтичащ договор следващото лято, а интересът на Реал Мадрид се простира и към френския национал. Ким Мин-Джае, корейският централен защитник, също може да напусне клуба, а Sky Sport подчертава, че Геи, наред с Шлотербек от Дортмунд, е една от опциите за централната защита. В началото на месеца Херберт Хайнер, президентът на германския шампион, разкри, че преговорите с Упамекано за подновяване на договора продължават.

