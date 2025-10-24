Популярни
  3. Нойер получава два мача почивка

Нойер получава два мача почивка

  • 24 окт 2025 | 02:39
  • 176
  • 0
Нойер получава два мача почивка

Според информация на германския вестник „Билд“, Мануел Нойер няма да пази вратата на Байерн (Мюнхен) в следващите два мача. 39-годишният вратар е започнал в единадесет от дванадесетте мача на отбора си през настоящия сезон, като е почивал единствено в първия кръг на Купата на Германия, когато Йонас Урбиг го замести при победата с 3:2 срещу Веен (Висбаден). Сега изглежда, че 22-годишният талант ще получи шанс в два поредни мача. Първо ще се подготви срещу последния в Бундеслигата, Борусия (Мьонхенгладбах), а след това ще излезе на терена срещу бившия си клуб Кьолн във втория кръг на Купата на Германия.

Нойер така или иначе нямаше да може да играе в мача за Купата поради наказание, тъй като получи червен картон през миналия сезон в осминафинала срещу Байер (Леверкузен) (0:1). В шампионатния мач обаче той ще остане на пейката по други причини. След победата с 4:0 в Шампионската лига срещу Брюж, световният шампион заяви:

„Трябва да внимавам с костите си. Става късно и вече го усещам. Ще видим как ще бъде, след като стана.“

Според източника, в клуба съществува неофициално споразумение Урбиг редовно да получава игрово време през настоящия сезон, за да докаже, че може да бъде достоен наследник на Нойер.

Снимки: Gettyimages

