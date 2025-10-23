Популярни
Младият рекордьор на Байерн: Нещата вървят добре, но имам още много работа за вършене

  23 окт 2025 | 10:38
  • 398
  • 0
Младият рекордьор на Байерн: Нещата вървят добре, но имам още много работа за вършене

Суперталантът на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл логично бе много доволен след първото си попадение в Шампионската лига срещу Брюж за победата с 4:0. Крилото се превърна в най-младия играч в историята на баварците с попадение в турнира на богатите -  на възраст от само 17 години и 242 дни.

Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд
Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

“Озовах се в добра позиция в офанзивната халфова линия, получих топката, първото ми докосване беше перфектно и тогава влязох в ритъм. Един финт, за да премина играч, и се появи възможност за удар. Не съм сигурен дали вратарят би могъл да го спаси, но изглеждаше добре. Ще го приема”, описа попадението си Карл след двубоя.

“Нещата вървят добре, но има още много работа за вършене. Всеки може да продължи да работи върху своите слабости и силни страни, което е и това, което аз ще продължа да правя. Доволен съм от развитието си в отборите до 17 и 19 години и сега от първия си мач в Шампионската лига. Много съм щастлив”, каза още Карл.

Снимки: Imago

