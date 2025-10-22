От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

Популярни
  • 22 окт 2025 | 14:21
  • 369
  • 0
Ръководството на Байерн (Мюнхен) е провело първоначални разговори с представители на Мануел Нойер относно удължаването на контракта на вратаря, информира “Спорт 1”. Настоящият договор на стража е до следващото лято, но и двете страни желаят оставането на капитана на баварците на “Алианц Арена”. Предложението ще е за едногодишен контракт, но не са ясни конкретните параметри на офертата. В момента Нойер е вторият най-добре платен играч на Байерн с възнаграждение от около 21 милиона евро, но има вероятност предложението да съдържа известно редуциране на тази цифра. Бившият германски национал преподписа за последно с шампионите на Бундеслигата в началото на февруари тази година, когато също подписа само за един сезон. От началото на сезона той има 10 мача на сметката си и в тях е записал четири чисти мрежи.

Снимки: Gettyimages

