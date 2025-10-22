От Байерн искат да задържат Гнабри, но не и на сегашната заплата

Популярни
  • 22 окт 2025 | 18:22
Шефовете на Байерн (Мюнхен) подготвят предложение към Серж Гнабри за нов договор за две години, информират медиите в Германия. Настоящият контракт на крилото е до края на сезона, но баварците искат да го задържат и в бъдеще на “Алианц Арена”. Един от основните казуси е голямата задача на фланговия футболист, който в момента прибира между 17 и 20 милиона евро брутно на сезон, включително бонуси.

Ръководството на Байерн обаче ще предложи споразумение със занижени финансови условия, тъй като са на мнение, че настоящият статут на играча не отговаря на толкова високо възнаграждение. Според местните медии очакванията са, че двете страни ще могат бързо да доближат позициите си, тъй като играчът иска да остане в тима. Гнабри се представя отлично от началото на сезона и до момента има 3 гола и 4 асистенции в 10 мача за баварците.

От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор
От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор
От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

  • 22 окт 2025 | 14:21
  • 693
  • 0
