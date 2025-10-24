Кристъл Палас се издъни срещу кипърци у дома

Кристъл Палас допусна загуба с 0:1 в домакинството си на АЕК Ларнака от 2-рия кръг в Лигата на конференциите. "Орлите" може би подцениха този двубой и бяха наказани.

Домакините бяха по-активният тим и имаха повече положения, но те не бяха оползотворени. Най-сериозният пропуск направи Жан-Филип Матета в 21-вата минута, когато от добра позиция нацели напречната греда.

В 51-вата минута АЕК нанесе своя удар. Гостите се възползваха от грешка при изнасянато на топката, Маркус Роден отне и подаде за Рияд Баич, който със силен удар бе точен за 0:1.

След това домакините потърсиха изравняването, но сериозни възможности бяха пропилени отново от Матета, както и от Уил Хюз.

В крайна сметка АЕК си тръгна с трите точки и вече има пълен актив от 6, като заема 2-рото място във временното класиране. Кристъл Палас пък остава 16-и с 3 спечелени точки до момента.

Снимки: Gettyimages