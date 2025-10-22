Популярни
В Байерн не са притеснени за бъдещето на Олисе

  • 22 окт 2025 | 18:46
Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл обясни каква е ситуацията около договора на Майкъл Олисе. Крилото се представя на много високо ниво, откакто е в клуба. Миналия сезон той записа 15 асистенции, а от началото на този вече има шест. Интерес към френският национал има от някои европейски грандове, а в някои медии се появи информация, че в договора му има клауза за разтрогване.

"Това, което липсва в тази дискусия е фактът, че ние привлякохме Майкъл Олисе, който има договор с нас до 2029 г. и няма клауза за разтрогване. Той е напът да се превърне в един от най-добрите играчи на планетата", заяви Еберл в интервю за списание 11Freunde.

В началото на октомври друг шеф в Байрен - Кросфор Фройнд, също коментира слуховете за напускане на Олисе: "Въобще не сме притеснени. Той има дългоспочен договор. Можем да си представим да играе за Байерн в следващите седем, осем, девет години".

