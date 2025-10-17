Постекоглу: Ако ми се даде време, историята винаги завършва по един и същи начин – с мен и трофей

Мениджърът на Нотингам Форест Анге Постекоглу настоява, че e нужно търпение, в което в даден момент ще бъде възнаградено с трофей, както беше в предишните му клубове.

В Нотингам са избрали заместник на Постекоглу

Австралиецът започна лошо сезона, откакто замени Нуно Ешпирито Санто миналия месец. Форест не спечели в седем поредни мача и падна от 5-о на 17-то място в таблицата на Висшата лига. Вече се спряга и евентуален заместник на специалиста, като това е бившият мениджър на Евертън Шон Дайч.

"The story always ends the same... me with a trophy" 🏆



Nottingham Forest boss Ange Postecoglou launched a passionate defence of his coaching career in response to his critics. pic.twitter.com/vSu25NEk6F — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 17, 2025

Но Постекоглу, говорейки подробно за ситуацията си, отхвърли твърдението, че престоят му във Форест е провал и направи сравнение с периода си в Тотнъм.

"Дойдох във Висшата лига преди две години, поех Тотнъм и председателят ми каза, че този клуб трябва да спечели трофей. „Опитахме се да доведем победители, Жозе Моуриньо и Антонио Конте, но не се получи, имаме нужда от нещо различно. Завършихме пети в първата ми година, а през втората спечелихме Лига Европа. Футболът в Шампионската лига носи някои награди, възможност да доведем по-добри играчи. Но всичко, което чух, откакто приключих с Тотнъм, е, че завършихме 17-ти миналата година“, добави той.

Ange previews our return to Premier League action. 🗣️ — Nottingham Forest (@NFFC) October 17, 2025

"Ако се вгледате в това, тогава да, аз съм провален мениджър... Може би съм мениджър, чиято история, ако ми дадете време, ще завърши по един и същи начин – във всичките ми предишни клубове – с трофей. Опитвам се да променя начина, по който играем. Играчите се адаптират, но със сигурност има непоследователност. Но някои ще погледнат към плевелите, аз ще погледна какво расте", каза още Постекоглу.

Постекоглу каза, че винаги ще има натиск, дори ако спечели у дома срещу Челси този уикенд.

"Има разлика между натиск и това да кажеш, че някой трябва да загуби работата си след пет седмици. Искам да кажа, току-що намерих апартамент, в който да се преместя, което може би е лошо решение от моя страна. Трябваше да остана във временна квартира. Толкова рано е. Така че има разлика. Натискът е налице, винаги е налице. Натискът е част от треньорството на това ниво и всички сме оценявани по резултатите си. А в момента резултатите показват, че не се справям добре.“

