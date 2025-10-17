Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска с лоши новини за Коул Палмър

  • 17 окт 2025 | 12:20
  • 476
  • 0
Една от най-големите звезди на Челси - Коул Палмър, ще бъде извън игра още около шест седмици. Това разкри на днешната си пресконференция мениджърът на лондончани Енцо Мареска.

Палмър е измъчван от упорита травма в слабините. Заради здравословните си проблеми англичанинът има едва четири мача от началото на сезона, а освен това отпадаше и от двубоите на националния отбор. Той получи контузията за първи път още по време на предсезонната подготовка.

Коул Палмър ще пропусне поне още четири мача на Челси
“За съжаление, той ще трябва да отсъства вероятно още шест седмици. Това е актуализацията. Опитваме се просто да защитим Коул, доколкото можем, и най-важното е, когато се завърне, да е напълно здрав. Вероятно ще са нужни около шест седмици. Надяваме се, че шест седмици ще са достатъчни, но това е проблем, който трябва да разглеждаме стъпка по стъпка, седмица след седмица. Но със сигурност ще бъде добре. Изглежда много добре, спокоен. Опитва се да се възстанови от контузията. Прави цялата терапия, от която се нуждае.

Коуил и Делап все още са аут. Бадиашил ще отсъства до декември. При него става въпрос за мускулен проблем. Той се справяше фантастично и показваше защо ни е нужен, но ще го чакаме. Ще видим дали Кайседо, Енцо и Педро Нето ще могат да тренира днес. В противен случай ще отсъстват утре. Рийс Джеймс е напълно здрав”, заяви Мареска.

Италианецът коментира и реакцията си при победния гол срещу Ливърпул, заради която бе наказан и няма да води Челси в утрешното гостуване на Нотингам Форест.

“Това беше голям момент по много причини. Първата причина е, че откакто се присъединих към клуба, никога не сме печелили мач у дома в последната минута. Другата причина е, че играехме срещу шампионите на Англия. Това беше важен момент, със сигурност. За мен лично това беше просто нормална реакция. Миналия сезон бях наказан за един мач заради натрупани жълти картони. „Последният ми жълт картон беше срещу Фулъм като гост, когато спечелихме в последната минута. Това е част от работата”.

