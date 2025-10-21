Матеус: В момента не виждам по-добър нападател от Кейн, той може да спечели "Златната топка" догодина

Една от най-големите легенди в историята на Байерн (Мюнхен) Лотар Матеус е възхитен от звездата на баварците Хари Кейн, като не пести суперлативите си към него.
В своето мнение за Sky Sport, бившият германски национал подчерта многостранността, която Кейн предлага на играта на баварците, като капитанът на Англия вече има 19 гола и 3 асистенции само в 11 мача този сезон – плюс още 3 попадения в три мача за националния отбор.
„В момента не виждам по-добър нападател в света. Не само заради головете, които отбелязва, но и заради неговата гъвкавост и позициите, които заема. Кейн демонстрира качества в дрибъла и отнемането на топката. Той е голмайстор, плеймейкър, играч от наказателно поле до наказателно поле и защитник, всичко това едновременно“, заяви Матеус, по подобие на мнението, което изказа и друга легенда на Байерн - Хасан Салихамиджич.
За Матеус е непонятно, че Кейн е бил едва 13-ият играч в класацията за последната „Златна топка“. 32-годишният футболист обаче е силен кандидат за отличието през следващата година. "Когато анализираш представянето на Кейн, се питаш защо е бил едва 13-и в класацията за „Златната топка“. Ако продължи така, може да спечели догодина, но това ще бъде възможно само в комбинация с успеха на отбора.
Никога не съм виждал Холанд и Мбапе да се плъзгат в собственото си наказателно поле, както Кейн направи в 88-ата минута срещу Дортмунд. Също така не виждаш Холанд и Мбапе да правят пасове от 50 метра или повече“, продължи той, правейки пряко сравнение с играчите съответно на Манчестър Сити и Реал Мадрид.
Роберт Левандовски спечели Шампионската лига с Байерн през 2020 г. и по-късно беше обявен за Световен играч на годината, но двете неща не са сравними. Кейн преоткри играта на централния нападател, точно както Мануел Нойер направи с вратарите преди около десет години. Кейн е на 32 години и договорът му е до 2027 г. Бих удължил договора му възможно най-скоро", завърши Матеус.
Снимки: Imago