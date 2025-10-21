Матеус: В момента не виждам по-добър нападател от Кейн, той може да спечели "Златната топка" догодина

Една от най-големите легенди в историята на Байерн (Мюнхен) Лотар Матеус е възхитен от звездата на баварците Хари Кейн, като не пести суперлативите си към него.

В своето мнение за Sky Sport, бившият германски национал подчерта многостранността, която Кейн предлага на играта на баварците, като капитанът на Англия вече има 19 гола и 3 асистенции само в 11 мача този сезон – плюс още 3 попадения в три мача за националния отбор.

Lothar Matthäus: "I don't see a better striker in the world than Harry Kane right now. Not just because of his goals, but because of his versatility and the positions he plays. He showed his qualities as a passer, dribbler, and tackler. He is simultaneously a goalscorer,… pic.twitter.com/ecF233SlNz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 20, 2025

„В момента не виждам по-добър нападател в света. Не само заради головете, които отбелязва, но и заради неговата гъвкавост и позициите, които заема. Кейн демонстрира качества в дрибъла и отнемането на топката. Той е голмайстор, плеймейкър, играч от наказателно поле до наказателно поле и защитник, всичко това едновременно“, заяви Матеус, по подобие на мнението, което изказа и друга легенда на Байерн - Хасан Салихамиджич.

За Матеус е непонятно, че Кейн е бил едва 13-ият играч в класацията за последната „Златна топка“. 32-годишният футболист обаче е силен кандидат за отличието през следващата година. "Когато анализираш представянето на Кейн, се питаш защо е бил едва 13-и в класацията за „Златната топка“. Ако продължи така, може да спечели догодина, но това ще бъде възможно само в комбинация с успеха на отбора.

Никога не съм виждал Холанд и Мбапе да се плъзгат в собственото си наказателно поле, както Кейн направи в 88-ата минута срещу Дортмунд. Също така не виждаш Холанд и Мбапе да правят пасове от 50 метра или повече“, продължи той, правейки пряко сравнение с играчите съответно на Манчестър Сити и Реал Мадрид.

Роберт Левандовски спечели Шампионската лига с Байерн през 2020 г. и по-късно беше обявен за Световен играч на годината, но двете неща не са сравними. Кейн преоткри играта на централния нападател, точно както Мануел Нойер направи с вратарите преди около десет години. Кейн е на 32 години и договорът му е до 2027 г. Бих удължил договора му възможно най-скоро", завърши Матеус.

