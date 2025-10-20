Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  Салихамиджич: Кейн е най-добрият нападател в света, Байерн може да спечели много трофеи

Салихамиджич: Кейн е най-добрият нападател в света, Байерн може да спечели много трофеи

  • 20 окт 2025 | 12:43
  • 396
  • 0

Бившият играч и спортен директор на Байерн (Мюнхен) Хасан Салихамиджич не спести суперлативите си към представянето на баварците дотук през сезона. Тимът на Венсан Компани мачка всичко по пъта си и записа цели 11 поредни победи във всички турнири, с което изравни рекорда на Борусия (Дортмунд).

“Ако продължат така, никой отбор в Бундеслигата няма да може да им се противопостави. Сега можем само да се надяваме, че всички ще останат в добра форма и че контузените играчи Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Йосип Станишич ще се възстановят бавно, за да може Байерн да бъде в най-добрата си форма по време на решаващите периоди през януари, февруари и март. В настоящата си форма Байерн ще победи противниците си в Шампионската лига. Но истинските залози ще се изиграят през новата година”, каза Салихамиджич пред Sport 1.

Босненецът специално похвали и феноменалното представяне на голмайстора на Байерн Хари Кейн: “Той е просто най-добрият нападател в света. Ако остане здрав, Байерн ще има шанс да спечели много трофеи през този сезон. Той е топ играч и си струва всеки цент. Всеки, който е казал, че Кейн струва прекалено много пари, е сгрешил”.

Снимки: Imago

