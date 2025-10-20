Салихамиджич: Кейн е най-добрият нападател в света, Байерн може да спечели много трофеи

Бившият играч и спортен директор на Байерн (Мюнхен) Хасан Салихамиджич не спести суперлативите си към представянето на баварците дотук през сезона. Тимът на Венсан Компани мачка всичко по пъта си и записа цели 11 поредни победи във всички турнири, с което изравни рекорда на Борусия (Дортмунд).

Hasan Salihamidžić on Bayern's current form: "If they continue like this, then no team [in the Bundesliga] can keep up. Now we can only hope that everyone stays fit and that the injured players Jamal Musiala, Alphonso Davies, and Josip Stanišić slowly return so that FC Bayern can… pic.twitter.com/tIL5Dyqxk3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 20, 2025

“Ако продължат така, никой отбор в Бундеслигата няма да може да им се противопостави. Сега можем само да се надяваме, че всички ще останат в добра форма и че контузените играчи Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Йосип Станишич ще се възстановят бавно, за да може Байерн да бъде в най-добрата си форма по време на решаващите периоди през януари, февруари и март. В настоящата си форма Байерн ще победи противниците си в Шампионската лига. Но истинските залози ще се изиграят през новата година”, каза Салихамиджич пред Sport 1.

Босненецът специално похвали и феноменалното представяне на голмайстора на Байерн Хари Кейн: “Той е просто най-добрият нападател в света. Ако остане здрав, Байерн ще има шанс да спечели много трофеи през този сезон. Той е топ играч и си струва всеки цент. Всеки, който е казал, че Кейн струва прекалено много пари, е сгрешил”.

Следвай ни:

Снимки: Imago