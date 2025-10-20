Триото, което преследва постиженията на Кристиано и Меси

От няколко години Хари Кейн, Ерлинг Хoланд и Килиан Мбапе демонстрират своите голмайсторски умения и безспорно са сред най-добрите нападатели в света. Началото на сезон 2025/26 за това трио обаче е наистина зрелищно и на нивото на постиженията на Кристиано Роналдо и Лионел Меси – нещо, което не сме виждали отдавна.

Засега норвежецът е леко пред съперниците си с 23 гола и 3 асистенции в 13 мача за клуб и национален тим, но англичанинът има само едно попадение по-малко и един мач повече. Французинът пък е с 18 изстрела в мрежата и 4 асистенции в 14 срещи, като и тримата са еднолични голмайстори в съответните си първенства.

Най-впечатляващото е, че и тримата показват изключителна постоянство и са отбелязали гол в почти всеки двубой, в който са участвали. Холанд и Мбапе вече имат по 11 поредни мача с гол и са само на един от изравняване на личния рекорд на Кристиано Роналдо – неговият максимум е 12 във всички турнири. Далече пред всички е Меси, който през сезон 2012/13 отбеляза в 21 поредни мача и вкара общо 33 гола!

Що се отнася до Мбапе, нападателят на Реал Мадрид не успя да се разпише само в сблъсъка с Майорка (2:1), където му беше отменен гол заради засада. Оттогава той неизменно бележи, включително и за Франция в двата лагера, въпреки че пропусна последния мач в Исландия поради контузия. Следва Ювентус в Шампионската лига, а след това... Ел Класико срещу Барселона на „Бернабеу“.

Ситуацията с Холанд е много сходна: той не отбеляза само при домакинската загуба на Манчестър Сити от Тотнъм (0:2) и при победата над Хъдърсфийлд (2:0) за Карабао Къп, когато дори не беше в групата. В останалите срещи той реализира няколко дубъла за „гражданите“ и се разписа във всички мачове на Норвегия – хеттрик срещу Израел и пет гола срещу Молдова, като беше освободен от контролата с Нова Зеландия. Следващият съперник е Виляреал в Шампионската лига, а след това Астън Вила в Премиър лийг.

От друга страна, Кейн има 9 поредни мача с гол и се нуждае от още няколко, за да достигне рекорда на Роналдо. Дори с два мача по-малко от Мбапе и Холанд, англичанинът не се разписа само при победата на Байерн като гост над Аугсбург (3:2), но и там имаше решаваща роля с две асистенции.

Когато не вкарва, Кейн асистира, Това го отличава донякъде от останалите. Освен това той отбеляза хеттрици срещу Лайпциг и Хофенхайм, както и дубъли срещу Хамбургер ШФ, Вердер (Бремен), Челси, Пафос и Висбаден. За Англия остана без гол срещу Андора (2:0), но се разписа срещу Сърбия (5:0) и два пъти срещу Латвия (5:0), като беше пощаден в контролата с Уелс (3:0). Следват Брюж у дома в Шампионската лига и Борусия (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата.



Педро Кастелейро, Abola.pt