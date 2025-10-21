Компани подписа нов договор с Байерн

Байерн (Мюнхен) продължи с две години договора на треньора Венсан Компани, като той вече е обвързан с баварците до лятото на 2029, съобщиха от германския шампион.

Белгиецът пристигна в Мюнхен през лятото на 2024, за да смени Томас Тухел. Компани се наложи в Байерн, като спечели 34-а шампионска титла на страната още в първия си сезон начело на тима.

🔴💬 Vincent Kompany: "Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe." pic.twitter.com/HHEgTsn2fw — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2025

"Благодарен съм, чувствам се оценен и искам да благодаря на Байерн за доверието и работната среда, която ми предложи още от първия ден. Имам чувството, че съм тук от дълго време и разбирам добре клуба", заяви Венсан Компани.

През настоящия сезон Байерн спечели първите си 11 мача във всички турнири - седем в Бундеслигата, два в Шампионската лига, един за Купата на Германия и Суперкупата на страна на името на Франц Бекенбауер. Това бе и вторият трофей, спечелен от белгийския специалист.