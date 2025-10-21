Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани подписа нов договор с Байерн

Компани подписа нов договор с Байерн

  • 21 окт 2025 | 13:46
  • 2369
  • 3

Байерн (Мюнхен) продължи с две години договора на треньора Венсан Компани, като той вече е обвързан с баварците до лятото на 2029, съобщиха от германския шампион.

Белгиецът пристигна в Мюнхен през лятото на 2024, за да смени Томас Тухел. Компани се наложи в Байерн, като спечели 34-а шампионска титла на страната още в първия си сезон начело на тима.

"Благодарен съм, чувствам се оценен и искам да благодаря на Байерн за доверието и работната среда, която ми предложи още от първия ден. Имам чувството, че съм тук от дълго време и разбирам добре клуба", заяви Венсан Компани.

През настоящия сезон Байерн спечели първите си 11 мача във всички турнири - седем в Бундеслигата, два в Шампионската лига, един за Купата на Германия и Суперкупата на страна на името на Франц Бекенбауер. Това бе и вторият трофей, спечелен от белгийския специалист. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Служител на Путин разкритикува агенти и ВАР

Служител на Путин разкритикува агенти и ВАР

  • 21 окт 2025 | 09:39
  • 964
  • 2
Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

Скромен отбор пренаписа история в шведския футбол

  • 21 окт 2025 | 09:33
  • 5260
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458250
  • 16
Ще продължи ли перфектната форма на Интер в Шампионската лига?

Ще продължи ли перфектната форма на Интер в Шампионската лига?

  • 21 окт 2025 | 07:35
  • 1823
  • 0
Способен ли е Байер (Леверкузен) да се опълчи на шампиона Пари Сен Жермен?

Способен ли е Байер (Леверкузен) да се опълчи на шампиона Пари Сен Жермен?

  • 21 окт 2025 | 07:02
  • 2415
  • 0
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 3922
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 11150
  • 8
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"

  • 21 окт 2025 | 14:05
  • 1862
  • 0
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 13059
  • 17
Приключи срещата в Бояна между БФС и Левски

Приключи срещата в Бояна между БФС и Левски

  • 21 окт 2025 | 12:23
  • 14689
  • 72
Двама световни вицешампиони за еуфорията след световното в Block Out

Двама световни вицешампиони за еуфорията след световното в Block Out

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 9276
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 458250
  • 16