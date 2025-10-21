Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Арсенал дръпна на върха, Ливърпул потъна след загуба от Юнайтед – най-интересното от кръга във Висшата лига

Арсенал дръпна на върха, Ливърпул потъна след загуба от Юнайтед – най-интересното от кръга във Висшата лига

  • 21 окт 2025 | 11:36
  • 1405
  • 0

Премиър Лийг се завърна с пореден уикенд, изпълнен с драматични двубои. Арсенал увеличи преднината си на върха, докато проблемите на Ливърпул се задълбочиха след разочароващ резултат в дербито с Манчестър Юнайтед.

Сривът на Ливърпул вече е нещо повече от моментно състояние
Сривът на Ливърпул вече е нещо повече от моментно състояние

Шампионите от Ливърпул допуснаха първо домакинско поражение от "червените дяволи" от почти десетилетие насам, което ги свали на четири точки зад лидера Арсенал. Ден по-рано „артилеристите“ бяха надвили Фулъм в лондонското дерби, а героите този път се казваха Леандро Тросар и Габриел. След центриране от ъглов удар на Букайо Сака, Габриел отклони топката, а Тросар я довкара отблизо за победата – седмият гол на Арсенал от корнер този сезон. Вратарят на Фулъм Бернд Лено направи няколко впечатляващи спасявания, но не успя да спре серията на бившия си тим.

Манчестър Сити се върна на втора позиция след успех с 2:0 над Евертън, благодарение на поредните два гола на Ерлинг Холанд. Поражението на Ливърпул позволи на „гражданите“ да изпреварят мърсисайдци в подреждането.

Холанд отново натисна бутона "чудовище"
Холанд отново натисна бутона "чудовище"

В същото време Тотнъм не успя да зарадва феновете си у дома. „Шпорите“ поведоха чрез Родриго Бентанкур, но Астън Вила направи пълен обрат с великолепно попадение на Морган Роджърс и красиво завършване на Емилиано Буендия. Малко след това новината за уволнението на Ангелос Постекоглу като мениджър на Нотингам Форест след едва 39 дни начело на тима разтърси английския футбол.

Новият кръг започва още в петък с двубоя между Лийдс и Уест Хам. В събота шампионът Ливърпул гостува на Брентфорд, а в неделя лидерът Арсенал приема Кристъл Палас в опит да затвърди позицията си на върха.

