Холанд отново натисна бутона "чудовище"

Още един ден, още един майсторски спектакъл на Ерлинг Холанд - така започва анализ на “Би Би Си” за норвежката голова машина на “гражданите”.

В историята на Висшата лига има само три случая, в които играч достига двуцифрен брой голове до осмия си мач от сезона:

Ерлинг Холанд – сезон 2022/23

Ерлинг Холанд – сезон 2024/25

Ерлинг Холанд – сезон 2025/26

25-годишният норвежец отново бе безмилостен – две попадения срещу Евертън, с което помогна на Манчестър Сити да се изкачи на второ място във Висшата лига. Така головата му сметка вече е 11 в само 8 мача от първенството този сезон.

Холанд бе напълно неутрализиран през първото полувреме, без нито един удар към вратата, но след почивката се „събуди“ – откри с глава след центриране на Нико О’Райли и добави втори след пас на Савиньо.

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс разкри какво е казал на Холанд след мача:

„Казах му, че бих искал да беше някъде другаде! Всички мениджъри мислят същото. Мисля, че като цяло се справихме добре… но как да го кажеш, когато човекът вкарва два гола? Вторият беше малко случаен, не му дадохме много шансове. В края на мача обаче трябва да похваля нашия вратар за начина, по който спря Холанд един на един, след като ние рискувахме, търсейки изравняване.“

Мениджърът на Сити Хосеп Гуардиола също не спести суперлативи:

„Серхио Агуеро вкарваше много с глава, но присъствието на Ерлинг е огромно. Радвам се не само за головете, но и защото го намирахме много по-често след почивката – това е важно. Когато имаш такъв играч, трябва да го използваш. Ерлинг живее за тези моменти. Подаването ни беше по-добро и в момента той е нашият ключов човек.“

Бившият английски нападател Алън Шиърър добави в предаването Match of the Day:

„Ако трябваше да изградиш от нулата перфектния централен нападател – това е Холанд. Той има всичко – голове, скорост, сила, игра с глава. Не се плаши от груба игра и не го притеснява, ако няма много докосвания. Той е почти съвършен.“

Трудно е вече да се намерят нови думи за описване на постиженията му. През този сезон Холанд е изиграл 13 мача за клуба и националния отбор, като е вкарал 23 гола, включително 8 за Норвегия в квалификациите за Мондиал 2026.

До средата на октомври той има 14 гола за Сити във Висшата лига и Шампионската лига, като единствено срещу Тотнъм през август не успя да се разпише.

Въпреки това, ако иска да подобри рекорда на Дикси Дийн от 63 гола във всички турнири от почти век насам, Холанд ще трябва да запази това темпо. В дебютния си сезон вкара 52, помагайки на Сити да спечели требъл, а след това – 38 и 34 в следващите две кампании.

Бившият играч на Челси Пат Невин коментира по BBC Radio 5 Live:

„Този човек е абсолютен феномен. Понякога изглежда незаинтересован, но когато топката попадне при него, дори за миг не мислиш, че ще пропусне. В най-добрите си дни изглежда като възрастен, играещ с деца – хората просто се блъскат в него, скоростта му е невероятна. Той отново изглежда свръхчовешки.“

Бившият нападател от Висшата лига Глен Мъри добави:

„Страшното е, че той стана още по-завършен. Сега е по-добър футболист от момента, в който пристигна в Манчестър Сити. Тогава беше просто голмайстор, но вече цялостната му игра се развива.“

Холанд е вкарал 13 от 17-те гола на Сити във Висшата лига този сезон. Останалите попадения са дело на Фил Фодън, Матеус Нунеш, Тижани Райндерс и Раян Шерки.

Испанецът обаче предупреди:

„Разочарован съм, че не вкара четири или пет“, пошегува се Гуардиола. „Наистина съм доволен, но не можем да разчитаме само на него. Нужни са голове и от другите – крилата, офанзивните халфове.

Савиньо, Доку, Рейндърс – те трябва да бележат. На това ниво трябва да изискват повече от себе си.“

След победата над Евертън, Сити временно оглави класирането, преди Арсенал да надвие Фулъм.

Гуардиола обобщи с усмивка:

„Поне този уикенд ще спим като отбор в Шампионска лига – това е добре.“

След колебливото начало на сезона с две загуби в първите три мача, Манчестър Сити отново е в пълна скорост – както изглежда, Ерлинг Холанд е натиснал бутона „чудовище“ отново, завършва анализът на “Би Би Си”.

Снимки: Imago