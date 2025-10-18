Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Фулъм 0:0 Арсенал, гол на Калафиори бе отменен заради засада

  • 18 окт 2025 | 19:30
Фулъм и Арсенал играят при резултат 0:0 на “Крейвън Котидж” в лондонското дерби от осмия кръг на Премиър лийг. Домакините все още нямат загуба на своя стадион от началото на този сезон, но “топчиите” имат само едно поражение в последните си 17 гостувания за първенство. Арсенал все пак не успя да спечели последните си две визити на “Крейвън Котидж”.

Раул Хименес бе под въпрос, но е готов да започне този мач. Алекс Иуоби стартира срещу бившия си тим, а друг бивш играч на Арсенал - Емил Смит Роу, е на пейката, тъй като Джошуа Кинг отново е предпочетен пред него.

Микел Артета е направил само една промяна - Мартин Субименди се завръща в халфовата линия за сметка на контузения Мартин Йодегор. Еберечи Езе ще изпълнява ролята на плеймейкър, а Леандро Тросар и Букайо Сака са по крилата. На върха на атаката отново е Виктор Гьокереш. Инкапие не е в групата, въпреки че поднови тренировки след контузия в слабините.

“Топчиите” очаквано владееха повече топката в първите минути, но домакините създадоха първата опасност. В 11-ата минута лошо подаване на Габриел бе пресечено от Кинг, който напредна и добре намери Хименес в наказателното поле. Ударът на мексиканеца бе отклонен в корнер. След неговото изпълнение Кеърни получи шанс да стреля, но Субименди блокира с тялото си. Малко след това удар на Уилсън към далечната греда премина встрани.

Снимки: Gettyimages

