Съставите на Ман Сити и Евертън

Манчестър Сити приема Евертън в среща от осмия кръг на Премиър Лийг. “Гражданите” подобриха представянето си след колебливия старт на сезона и са само три точки от лидера Арсенал. Ерлинг Холанд вече има девет гола в първенството.

Пеп Гуардиола не може да разчита на носителя на “Златната топка” Родри, който е контузен. На неговото място ще играе Нико Гонсалес. Нейтън Аке е титуляр за първи път от началото на сезона във Висшата лига. Той заема мястото на Йошко Гвардиол в центъра на защитата. Евертън е без Джак Грийлиш, който няма право да играе срещу клуба, чиято собственост е.

МАНЧЕСТЪР СИТИ - ЕВЕРТЪН

МАН СИТИ: Донарума, Нунеш, Диаш, Аке, О’Райли, Гонсалес, Райндерс, Савиньо, Фоудън, Доку, Холанд

ЕВЕРТЪН: Пикфорд, О’Брайън, Тарковски, Кийн, Миколенко, Гей, Гарнър, Алкарас, Дюсбъри-Хол, Ндиайе, Бето