Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

Арсенал се изправя срещу Фулъм този уикенд, а мениджърът Микел Артета ще бъде щастлив да види завръщането на един от своите играчи. Пиеро Инкапие се завръща и дори може да запише първия си мач като титуляр за клуба. Защитникът, който е под наем от Байер (Леверкузен), е играч, когото много фенове очакват с нетърпение да видят в действие. Те може би ще получат възможност да наблюдават еквадореца, докато той се опитва да помогне на отбора да запази ключова суха мрежа.

Това обаче е единствената добра новина в лагера на Арсенал, където все още доста играчи остават в лазарета. Нони Мадуеке, който остава извън терените, след като нарани коляното си при равенството 1:1 с Манчестър Сити миналия месец. Очаква се английският национал да се завърне до няколко седмици, като за негова дата на завръщане се спряга началото на ноември.

Кай Хаверц и Габриел Жезус, са дълготрайно контузени и също са извън сметките за предстоящия сблъсък. Очаква се и двамата да се завърнат в края на годината или в началото на 2026 г., докато продължават своето възстановяване.

Междувременно капитанът Мартин Йодегор получи нова неприятна контузия по време на мача срещу Уест Хам, продължавайки колебливия си старт на кампанията. По всяка вероятност и той няма да играе срещу Фулъм, като завръщането му се очаква следващия месец.

Снимки: Gettyimages