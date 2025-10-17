Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

  • 17 окт 2025 | 07:33
  • 289
  • 0
Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

Арсенал се изправя срещу Фулъм този уикенд, а мениджърът Микел Артета ще бъде щастлив да види завръщането на един от своите играчи. Пиеро Инкапие се завръща и дори може да запише първия си мач като титуляр за клуба. Защитникът, който е под наем от Байер (Леверкузен), е играч, когото много фенове очакват с нетърпение да видят в действие. Те може би ще получат възможност да наблюдават еквадореца, докато той се опитва да помогне на отбора да запази ключова суха мрежа.

Това обаче е единствената добра новина в лагера на Арсенал, където все още доста играчи остават в лазарета. Нони Мадуеке, който остава извън терените, след като нарани коляното си при равенството 1:1 с Манчестър Сити миналия месец. Очаква се английският национал да се завърне до няколко седмици, като за негова дата на завръщане се спряга началото на ноември.

Кай Хаверц и Габриел Жезус, са дълготрайно контузени и също са извън сметките за предстоящия сблъсък. Очаква се и двамата да се завърнат в края на годината или в началото на 2026 г., докато продължават своето възстановяване.

Междувременно капитанът Мартин Йодегор получи нова неприятна контузия по време на мача срещу Уест Хам, продължавайки колебливия си старт на кампанията. По всяка вероятност и той няма да играе срещу Фулъм, като завръщането му се очаква следващия месец.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Жоао Невеш остава извън сметките на ПСЖ

Жоао Невеш остава извън сметките на ПСЖ

  • 17 окт 2025 | 03:41
  • 982
  • 0
Милан губи Адриен Рабио поне за месец

Милан губи Адриен Рабио поне за месец

  • 17 окт 2025 | 03:18
  • 1180
  • 0
Легендата Ерик Кантона пред завръщане в Манчестър Юнайтед

Легендата Ерик Кантона пред завръщане в Манчестър Юнайтед

  • 17 окт 2025 | 02:50
  • 2367
  • 0
В Ювентус виждат в Мареска наставник за бъдещето

В Ювентус виждат в Мареска наставник за бъдещето

  • 17 окт 2025 | 02:23
  • 1252
  • 0
Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

  • 17 окт 2025 | 01:56
  • 718
  • 0
Борусия (М) гласува доверие на треньора си

Борусия (М) гласува доверие на треньора си

  • 17 окт 2025 | 01:24
  • 525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 294
  • 0
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 11105
  • 6
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 1377
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 759
  • 0
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 72328
  • 175
Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 43959
  • 168