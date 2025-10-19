На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

Ювентус губи с 0:1 в гостуването на Комо в мач от 7-ия кръг на Серия А. Още в 4-ата минута домакините откриха резултата чрез Марк-Оливер Кемпф, дошъл след поредната асистенция на Нико Пас. Двата отбора влизат в двубоя с различни амбиции - домакините се опитват да затвърдят мястото си в средата на таблицата, докато "бианконерите" се стремят да се доближат до челните позиции.

В момента Ювентус заема 5-а позиция в Серия А с 12 точки от 6 изиграни мача, като отборът записа пет последователни равенства във всички турнири, три от които в първенството. "Бианконерите" заедно с Аталанта са единствените отбори в италианския елит, които все още са без поражение. Комо пък се намира на 9-а позиция с 9 точки от същия брой срещи, а тимът е непобеден в последните си 4 мача с победa и три равенства. Разликата от само три точки между двата тима показва, че домакините имат реален шанс да настигнат гостите при евентуална победа в предстоящия двубой. През миналия сезон Ювентус спечели и двата мача срещу този съперник, съответно с 3:0 у дома и с 2:1 като гост.

Треньорът на Комо Францеск Фабрегас, който впрочем е наказан за този мач, отново залага на наситена халфова линия, а голямата звезда на тима Нико Пас ще действа непосредствено зад бившия играч на "старата госпожа" Алваро Мората.

Наставникът на Ювентус Игор Тудор няма да може да разчита на доста хора, сред коитo са контузените Бремер, Едон Жегрова, Хуан Кабал, Аркадиуш Милик, Фабио Мирети и Карло Пинсолио. Хърватинът прави само две промени в сравнение с дербито с Милан, завършило при нулево равенство. Като титуляри в средата на терена се завръщат Тюн Копмайнерс и Кефрен Тюрам, а Уестън Маккени остава на пейката. Другата промяна е, че Федерико Гати също е на резервната скамейка, а Пиер Калюлю е върнат в тройката защитници. В предни позиции този път на Кенан Йълдъз и централния нападател Джонатан Дейвид помагa Тюн Копмайнерс, докато Франсиско Консейсао действа като десен халф-бек.

Мачът започна ударно за домакините. Още в 4-ата минута след късо изпълнение на корнер Нико Пас центрира остро и немският бранител на Комо Марк-Оливер Кемпф бе абсолютно забравен от защитата на Ювентус, като отблизо простреля Микеле Ди Грегорио - 1:0 за домакините. Така бившият играч на на Реал Мадрид се отчете с поредна асистенция за сезона. Ювентус опита да отговори бързо на предизвикателството, но до средата на първата част се отчете само с няколко неточни удара на Мануел Локатели, Фран Консейсао и Кенан Йълдъз. Напротив, в 29-ата минута Алваро Мората отправи опасен удар, който бе избит в корнер от Ди Грегорио, а пет минути по-късно стражът на Юве трябваше да спасява и далечен изстрел на Алберто Морено.

"Бианконерите" пък показаха признаци на събуждане, като първо попадение на Джонатан Дейвид бе отменено заради засада на Копмайнерс, а малко след Кефрен Тюрам бе изведен отлично в наказателното поле на Комо, но последва поредният неточен изстрел.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages