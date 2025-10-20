Йълдъз за десетката на Ювентус, сравненията с Дел Пиеро и първия си мач на “Бернабеу”

Младата звезда на Ювентус Кенан Йълдъз даде специално интервю за официалния сайт на УЕФА преди утрешния сблъсък с Реал Мадрид в Шампионската лига. Той беше попитан за привилегията да носи фланелката с номер 10 на “Старата госпожа”, както и за постоянните сравнения с клубната легенда Алесандро Дел Пиеро.

“Отначало си помислих: “О, боже мой, дали ще се справя с номер 10?” Но след това не съм мислил много за това. Просто исках да нося този номер, да блестя и да се забавлявам. Честно казано, номерът няма значение, аз съм важният. Така че винаги искам да давам всичко от себе си и да показвам на какво съм способен. Надявам се засега да съм се справил добре, като искам да продължавам по този начин. Разбира се, че да бъда считан за един от най-големите таланти в Европа е голяма мотивация, но винаги се фокусирам върху себе си. Не обичам сравнения. Аз съм си аз, а не някой друг. Ето защо се концентрирам само върху мен.

Фантастично чувство е да нося десетката на Ювентус, подобно на Дел Пиеро. Номер 10 e мечтата на всяко дете, а сега го нося на гърба си, и то в такъв клуб. Винаги съм казвал, че не обичам сравненията между мен и него, защото той е легенда. Вече е приключил кариерата си, а аз тепърва започвам. Искам да напиша своя собствена история. Но да, той е сред тези, на които винаги съм се възхищавал, а сега съм горд, че мога да нося неговата фланелка в този клуб”, коментира Йълдъз, който говори и за предстоящия си първи мач на “Сантиаго Бернабеу”.

“Определено съм развълнуван, че се изправям срещу най-добрите играчи, защото като дете съм си мечтал за това, а сега името ми е сред тези на действащите лица. Така че да, това е голям източник на горд и огромна тръпка. Фантастично е, че ще играя на “Сантиаго Бернабеу”, това е мечтата на всяко дете. Мисля, че това е сред най-красивите стадиона в света, а да мога да играя там сега е като сбъдната мечта. Да се изправя срещу подобен клуб в Шампионската лига е просто невероятно. Дано всичко мине добре и да изиграем чудесен мач”, добави турският национал.

Снимки: Imago