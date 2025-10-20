Следващите два мача са решаващи за бъдещето на Тудор

Работата на Игор Тудор като треньор на Ювентус е сериозно застрашена след загубата от Комо. Според “Гадзета дело Спорт” резултатите в следващите два мача ще бъдат определящи за бъдещето на хърватите. В сряда “бианконерите” гостуват на Реал Мадрид, а в края на седмицата имат визита на Лацио. Негативни резултати, особено поражение в Рим, ще доведат до уволнението на Тудор.

Според италианските медии вече има няколко имена, които се свързват с поста - Роберто Манчини, Лучано Спалети, Рафаеле Паладино и дори евентуално завръщане на Тиаго Мота.

“Тутоспорт” добавя, че Тудор не е в добри отношения с Дамиен Комоли, който през следващият месец ще бъде повишен като главен изпълнителен директор на клуба.

Ювентус е в серия от шест поредни мача без победа във всички турнири. След последния кръг "бианконерите" се сринаха до седмото място във временното класиране на Серия "А", макар че само на четири точки зад Милан.