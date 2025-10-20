Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тотнъм може да бъде без основни защитници за гостуването в Монако

Тотнъм може да бъде без основни защитници за гостуването в Монако

  • 20 окт 2025 | 13:38
  • 617
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк има кадрови проблеми с контузии на основни защитници преди гостуването на Монако в Шампионската лига. Капитанът Кристиан Ромеро получи разтежение на загрявката преди домакинската загуба с 1:2 от Астън Вила в неделя, а Кевин Дансо беше включен в последния момент, за да партнира на Мики ван де Вен в центъра на защитата на Тотнъм. Тотнъм е още без Бен Дейвис, който отпадна от състава на Уелс срещу Белгия миналата седмица поради неуточнен проблем, докато Раду Драгушин не е готов след възстановяването си от контузия на предната кръстна връзка, а новото попълнение Кота Такай не е в оптимална форма.

Това остави 16-годишния играч от академията Джунай Байфийлд като единствената опция за централен защитник на Тотнъм на пейката срещу Вила.

Франк не е сигурен дали Ромеро ще се възстанови за мача с Монако в сряда, а нещата се усложняват и от ситуацията с Дансо, който изпитваше болка в края на мача срещу Вила след удар в глезена.

"Незначителен проблем с адукторите, нищо сериозно“, отговори Франк, когато го попитаха за Ромеро. На въпрос дали ще бъде готов за Монако, Франк призна: "Не знам. Може би ще бъде, но не е сигурно. Просто не знам.“

„Шпорите“ бяха и без левия защитник Дестини Удоджи, който страда от проблем в коляното след мачовете на националния отбор на Италия по-рано този месец.

Ако Удоджи и Ромеро останат извън игра, Тотнъм може да се окаже без 10 играчи на "Стад Луи II“ в Монако.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Невил: Страхотен ден за Манчестър Юнайтед, но нека видим същото и срещу Брайтън

Невил: Страхотен ден за Манчестър Юнайтед, но нека видим същото и срещу Брайтън

  • 20 окт 2025 | 09:54
  • 3760
  • 1
Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

  • 20 окт 2025 | 09:21
  • 7981
  • 5
Карагър: Салах вече не трябва да има гарантирано титулярно място

Карагър: Салах вече не трябва да има гарантирано титулярно място

  • 20 окт 2025 | 09:05
  • 10535
  • 1
Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

  • 20 окт 2025 | 08:04
  • 2665
  • 9
Мароко е световен шампион за младежи до 20 години!

Мароко е световен шампион за младежи до 20 години!

  • 20 окт 2025 | 06:25
  • 13456
  • 4
Алонсо: Трябваше да запретнем ръкави

Алонсо: Трябваше да запретнем ръкави

  • 20 окт 2025 | 05:52
  • 2642
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 11782
  • 13
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 9221
  • 0
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 20077
  • 54
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 12988
  • 1
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 6285
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 4015
  • 1