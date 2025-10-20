Тотнъм може да бъде без основни защитници за гостуването в Монако

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк има кадрови проблеми с контузии на основни защитници преди гостуването на Монако в Шампионската лига. Капитанът Кристиан Ромеро получи разтежение на загрявката преди домакинската загуба с 1:2 от Астън Вила в неделя, а Кевин Дансо беше включен в последния момент, за да партнира на Мики ван де Вен в центъра на защитата на Тотнъм. Тотнъм е още без Бен Дейвис, който отпадна от състава на Уелс срещу Белгия миналата седмица поради неуточнен проблем, докато Раду Драгушин не е готов след възстановяването си от контузия на предната кръстна връзка, а новото попълнение Кота Такай не е в оптимална форма.

Това остави 16-годишния играч от академията Джунай Байфийлд като единствената опция за централен защитник на Тотнъм на пейката срещу Вила.

Франк не е сигурен дали Ромеро ще се възстанови за мача с Монако в сряда, а нещата се усложняват и от ситуацията с Дансо, който изпитваше болка в края на мача срещу Вила след удар в глезена.

"Незначителен проблем с адукторите, нищо сериозно“, отговори Франк, когато го попитаха за Ромеро. На въпрос дали ще бъде готов за Монако, Франк призна: "Не знам. Може би ще бъде, но не е сигурно. Просто не знам.“

„Шпорите“ бяха и без левия защитник Дестини Удоджи, който страда от проблем в коляното след мачовете на националния отбор на Италия по-рано този месец.

Ако Удоджи и Ромеро останат извън игра, Тотнъм може да се окаже без 10 играчи на "Стад Луи II“ в Монако.

Снимки: Gettyimages