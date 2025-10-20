Тони Велков критикува БФС и Десподов, анализира ЦСКА и Левски

В поредното издание на "Студио Дерби" гостуваха две добре познати имена в българския футбол - Тони Велков и Александър Александров - Алвеша. Двамата споделиха откровено мнението си за състоянието на националния отбор и случващото се в грандовете на българския футбол. Конкретно Тони Велков бе най-критичен към атмосферата около националния тим след последните събития и скандали.

„Оставам повече с впечатлението, че се провалихме в отношението, а не толкова в резултатите. Всяка отговорна фигура в българския футбол направи нещо нередно – било то с думи, жестове или обвинения, които не бяха нужни на никого,“ коментира Велков.

Бившият треньор на Локомотив (София), който е работил и като помощник в националния отбор по футбол, изрази мнение, че шумът около дисциплинарните нарушения на футболисти е бил непропорционален спрямо реалните им провинения:

„Относно провиненията на футболистите – правил го е всеки един от нас и ще продължава да го прави. Това са прекалено дребни неща за последвалия бурен скандал.“

Велков не спести критика и към ръководството на БФС, както и към капитана на националния отбор:

„Абсолютно неприемливо е г-н Фурнаджиев да казва, че това са ни възможностите, щом капитанът е резерва в ПАОК. Това е скандално, дори да е вярно! Имаме футболисти, които са резерви и в България. А към Десподов имам упрек – той е капитан и трябва да мисли за всички, не само за личните си постижения. Капитанът трябва да застава зад съотборниците си – това го научих в чужбина.“

По думите на Велков, БФС трябва спешно да поправи щетите, нанесени от неуместните изказвания, за да върне доверието и уважението около националния тим. Той коментира и настоящото състояние на ЦСКА, който продължава да търси постоянство след треньорската промяна.

„За ЦСКА не трябва да има нито критика, нито съжаление. Положителните резултати ще са най-доброто за Христо Янев в момента. Но чисто игрово, отборът още не ни убеждава, че има промяна,“ посочи той.

„Време е да се потърси вина и от самите играчи – дали могат да работят под напрежение. Ако някой не е разбрал в какъв клуб е отишъл, трябва да знае, че в ЦСКА никой няма да те чака. Грешката е на хората, които са дали възможност на неподготвени футболисти да носят тази фланелка.“

Бившият треньор коментира и представянето на Левски при гостуването във Варна срещу Черно море, като отбеляза сериозен манталитетен напредък в „сините“.

„Изненада ме драстичната промяна след почивката. Черно море през първото полувреме постигна 100% от това, което търси. В Левски виждам сериозна тактическа грамотност, но и емоция в съблекалнята. Отборът показа, че има качеството да реагира в трудни ситуации,“ каза Велков.

Той припомни, че Левски демонстрира подобна устойчивост и срещу Локомотив (София), когато се върна успешно в мача и спечели с гол в края, след като противникът изравни преди това.

„Този Левски показва характер – това е най-важното в момента.“

Бившият защитник и любимец на феновете на няколко отбора Александър Александров – Алвеша се включи с анализ на мача Черно море – Левски, обръщайки внимание на психологическите и тактическите разлики между двата тима.

„Черно море има три мача в годината, които чака – срещу Левски, ЦСКА и Лудогорец. Докато когато си в Левски, всеки мач е такъв, защото всеки играе срещу теб не на 100, а на 120 процента,“ подчерта Алвеша.

Той призна, че е очаквал равностоен сблъсък, и похвали сините за начина, по който са изиграли второто полувреме:

„Първата част беше равна, дори Черно море имаше леко предимство. Мислех, че след почивката Левски ще срещне още трудности, но те изиграха много силни първи 20 минути на втората част. Илиан Илиев опита да реагира, като вкара трети централен защитник, но Левски изигра полувремето почти перфектно.“

Алвеша обобщи, че детайлите и дисциплината правят разликата в съвременния футбол, и точно в това направление „сините“ бележат напредък. И двамата гости на „Студио Дерби“ подчертаха нуждата от по-ясна визия и култура във всички нива на българския футбол – от националния отбор до клубовете. Докато Велков акцентира върху дисциплината, лидерството и отговорността на ръководителите, Алвеша обърна внимание на ролята на психологията и адаптивността в играта. Дискусията още веднъж показа, че проблемите на българския футбол не се изчерпват с резултатите – те започват от отношението, манталитета и начина, по който се изгражда доверие между всички, които обичат играта.