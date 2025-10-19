Жест на Вуцов ядоса футболисти на Черно море, един го изблъска

Жест на Светослав Вуцов ядоса футболистите на Черно море и за малко не предизвика масово меле след края на двубоя между Левски и "моряците" във Варна.



"Сините" спечелиха двубоя с 3:1, а след нейния неговия край агитката на домакините атакува с обидни реплики стража на съперника. Вуцов не остана длъжен на феновете и им отправи ироничен поклон така, както постъпи на няколко пъти и по време на двубоя.

Това за малко не предизвика масово меле сред играчите, защото двама състезатели на Черно море потърсиха сметка от вратаря. Един от тях дори го бутна, но до по-сериозни екцесии не се стигна.