Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Жест на Вуцов ядоса футболисти на Черно море, един го изблъска

Жест на Вуцов ядоса футболисти на Черно море, един го изблъска

  • 19 окт 2025 | 21:01
  • 13488
  • 19

Жест на Светослав Вуцов ядоса футболистите на Черно море и за малко не предизвика масово меле след края на двубоя между Левски и "моряците" във Варна.

"Сините" спечелиха двубоя с 3:1, а след нейния неговия край агитката на домакините атакува с обидни реплики стража на съперника. Вуцов не остана длъжен на феновете и им отправи ироничен поклон така, както постъпи на няколко пъти и по време на двубоя.

Това за малко не предизвика масово меле сред играчите, защото двама състезатели на Черно море потърсиха сметка от вратаря. Един от тях дори го бутна, но до по-сериозни екцесии не се стигна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шейтанов: Целта е топ 3, а защо не и да станем шампиони

Шейтанов: Целта е топ 3, а защо не и да станем шампиони

  • 19 окт 2025 | 22:02
  • 140
  • 0
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 17232
  • 16
Заради Карлос Насар: сектор "Г" с остър коментар срещу "либерална градска десница"

Заради Карлос Насар: сектор "Г" с остър коментар срещу "либерална градска десница"

  • 19 окт 2025 | 20:40
  • 4657
  • 16
Илиан: Имахме 20 удара срещу Левски, но ни обърнаха мача

Илиан: Имахме 20 удара срещу Левски, но ни обърнаха мача

  • 19 окт 2025 | 19:59
  • 4950
  • 17
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 16946
  • 7
Агитката на "моряците" приветства шампионите по водна топка

Агитката на "моряците" приветства шампионите по водна топка

  • 19 окт 2025 | 19:46
  • 478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 140827
  • 348
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 17232
  • 16
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 88136
  • 271
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 39017
  • 13
Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

  • 19 окт 2025 | 22:00
  • 2606
  • 15
Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

  • 19 окт 2025 | 21:46
  • 5788
  • 0