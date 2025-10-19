Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Наставникът на Левски - Хулио Веласкес, не остана доволен от играта на "сините" срещу Черно море през първата част, но след почивката отборът му е показал друго лице и заслужено е осъществил обрат до 3:1 в своя полза. Испанецът обаче е категоричен, че ако в клуба си вирнат носа, са обречени на неуспех.

"Мач, в който не започнахме добре, но се подобрихме. Истината е, че първата част не стояхме добре. Труден терен, на който всичко се случва много бързо. Костваше ни доста, за да се адаптираме към условията през първата част. Ние сме отбор, който се опитва да доминира през целия мач и да притежава топката.

Трудно намирахме празните прострнаства при тази бърза смяна, но въпреки това можехме да се оттеглим на почивката с друг резултат, защото имахме две чисти положения.

Второто полувреме се приспособихме. Много добре разбрахме какво се изисква от нас. Тотално превъзхождахме - и когато притежавахме топката, и когато трябваше да се защитаваме. Сменихме начина на игра, по-добре усвоихме фланговете. Разбрахме, че там трябва да създаваме преимущество. И последната част е, че засилихме атаката. Подсилвайки атаката, ангажирахме техните централни защитници, което създаваше възможност за нашите халфове.

Начинът, по който изиграха мача, беше невероятен. Публиката за пореден път ни подкрепяше по невероятен начин. Всички заедно успяхме да обърнем мача.

Ключовото не беше това, което аз реших, а това, което направиха играчите. Изключително горд съм да имам тези момчета и да съм треньор на този отбор, защото винаги покриват нашите изисквания. Това е нещо чудесно за един треньор.

Истината е, че играем не срещу Лудогорец, а срещу всички отбори. Фокусирани сме ден за ден, а не да гледаме какво правят останалите ни противници - здраво стъпили на земята и скромно. Който си вирне носа, е обречен на неуспех. Нещата се постигат с много работа", предупреди Веласкес.