11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

Слушай на живо: Добруджа - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Добруджа и ЦСКА, които се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Дружба” стартира в 15:00 часа.

ДОБРУДЖА - ЦСКА

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 77. Матеус Леони, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев, 23. Малик Ндор, 82. Томаш Силва, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 31. Андриан Димитров, 35. Ди Матео Ловрик, 98. Ивайло Михайлов;

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 8. Давид Сегер, 9. Леандро Годой, 11. Мохамед Брахими, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето’о.