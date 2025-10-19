Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА срещу последния в класирането - на живо от Добрич със съставите
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. 11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

11-те на Добруджа и ЦСКА, Делова и Брахими стартират от първата минута

  • 19 окт 2025 | 13:51
  • 4370
  • 63
Слушай на живо
Слушай на живо: Добруджа - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Добруджа и ЦСКА, които се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Дружба” стартира в 15:00 часа.

ДОБРУДЖА - ЦСКА

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 77. Матеус Леони, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев, 23. Малик Ндор, 82. Томаш Силва, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 31. Андриан Димитров, 35. Ди Матео Ловрик, 98. Ивайло Михайлов;

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 8. Давид Сегер, 9. Леандро Годой, 11. Мохамед Брахими, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето’о.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черноморец (Балчик) загуби вратар

Черноморец (Балчик) загуби вратар

  • 19 окт 2025 | 10:05
  • 882
  • 0
Играчите на Левски останаха доволни от позицията на клуба срещу расизма

Играчите на Левски останаха доволни от позицията на клуба срещу расизма

  • 19 окт 2025 | 09:59
  • 1233
  • 0
Притеснения за Димо Атанасов

Притеснения за Димо Атанасов

  • 19 окт 2025 | 09:54
  • 959
  • 0
Контузии в Родопа

Контузии в Родопа

  • 19 окт 2025 | 09:46
  • 823
  • 0
Трима от Черно море аут за битката с Левски

Трима от Черно море аут за битката с Левски

  • 19 окт 2025 | 09:45
  • 2430
  • 0
Може ли пъплещият Локомотив (Сф) да изненада ЦСКА 1948?

Може ли пъплещият Локомотив (Сф) да изненада ЦСКА 1948?

  • 19 окт 2025 | 07:21
  • 4654
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

На полувремето: Комо 1:0 Ювентус, "бианконерите" нямат точен удар

  • 19 окт 2025 | 14:19
  • 2512
  • 0
Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

  • 19 окт 2025 | 07:05
  • 11591
  • 106
Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

Левски се изправя срещу Локомотив в преследване на трета поредна efbet Суперкупа

  • 19 окт 2025 | 07:57
  • 7213
  • 3
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 9608
  • 0
Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

Ливърпул и Юнайтед влизат с колебания в дербито

  • 19 окт 2025 | 07:32
  • 7929
  • 8