Черно море 0:0 Левски, страхотна атмосфера на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 17:29
Отборите на Черно море и Левски играят при резултат 0:0 в сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на домакините залага на почти всичко най-добро, с което разполага, като аут от сметките на Илиан Илиев са Димитър Тонев и Берк Бейхан и Уеслен Жуниор. Добрата новина за "моряците" е включването от първата минута на Васил Панайотов, който също имаше проблеми.

Наставникът на Левски Хулио Веласкес връща в стартовия състав Марин Петков, който бе оставен на пейката в последните две срещи. Той заслужи своята позиция след доброто си включване при победата над Берое. Друго интересно решение е изборът на Цунами в центъра на защитата пред Кристиан Макун. Oпитният бразилец си партнира с Кристиан Димитров.

Срещата започна с минута мълчание в памет на легендарните защитници на ЦСКА и Левски Иван Зафиров и Добромир Жечев, които си отидоха от този свят на 15-и и 12-ти октомври.

ЧЕРНО МОРЕ – ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

Черно море: 33. Пламен Илиев, 2. Цветомир Панов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 24. Давид Телеш, 10. Асен Чандъров, 71. Васил Панайотов, 11. Жоао Педро, 19. Георги Лазаров, 77. Селсо Сидни

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами, 21. Алдаир, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре

Стадион: "Тича", Варна
Главен съдия: Васил Минев

Снимки: Борислав Цветанов

