Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България не издържа на испанската канонада и записа нова загуба - на живо след загубата от Испания с 4:0
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Груев: Не знам откъде идват тези скандали. Исках да играя с Турция, но треньорът така реши

Груев: Не знам откъде идват тези скандали. Исках да играя с Турция, но треньорът така реши

  • 14 окт 2025 | 23:59
  • 1486
  • 0
Груев: Не знам откъде идват тези скандали. Исках да играя с Турция, но треньорът така реши

Халфът на България Илия Груев каза след поражението с 0:4 от Испания, че отборът е дал максимума от себе си.

"Беше много сложно. Очаквахме го. Тези тримата са топ футболисти (ба. говори за халфовата линия на Испания). Вложихме всичко, дадохме максимума от себе си.

Резултатите не са добри, в тежка група сме. Трябва да сме по-компактни. Толкова можем, това е реалността. Трябва да си помагаме", каза Груев, след което отговори по следния начин дали има скандал между него и треньорите в националния отбор.

"Не знам откъде идват тези скандали. Исках да играя с Турция, но треньорът така реши. Бях разочарован", заяви футболистът на Лийдс.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

България (U19) си върна на Молдова за поражението преди няколко дни

България (U19) си върна на Молдова за поражението преди няколко дни

  • 14 окт 2025 | 18:50
  • 1899
  • 0
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 48260
  • 69
Кметът на Валядолид и шефът на испанския футбол дойдоха за "лъвовете"

Кметът на Валядолид и шефът на испанския футбол дойдоха за "лъвовете"

  • 14 окт 2025 | 13:48
  • 3315
  • 1
Около 400 българи ще подкрепят родните национали срещу Испания

Около 400 българи ще подкрепят родните национали срещу Испания

  • 14 окт 2025 | 12:14
  • 1071
  • 2
"Марка": "Ла Роха" предизвиква себе си срещу слаба и депресирана България

"Марка": "Ла Роха" предизвиква себе си срещу слаба и депресирана България

  • 14 окт 2025 | 11:34
  • 8819
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 13338
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 109713
  • 383
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 48260
  • 69
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 1548
  • 2
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 10984
  • 2
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 5188
  • 2
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 6524
  • 3