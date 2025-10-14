Груев: Не знам откъде идват тези скандали. Исках да играя с Турция, но треньорът така реши

Халфът на България Илия Груев каза след поражението с 0:4 от Испания, че отборът е дал максимума от себе си.

"Беше много сложно. Очаквахме го. Тези тримата са топ футболисти (ба. говори за халфовата линия на Испания). Вложихме всичко, дадохме максимума от себе си.

Резултатите не са добри, в тежка група сме. Трябва да сме по-компактни. Толкова можем, това е реалността. Трябва да си помагаме", каза Груев, след което отговори по следния начин дали има скандал между него и треньорите в националния отбор.

"Не знам откъде идват тези скандали. Исках да играя с Турция, но треньорът така реши. Бях разочарован", заяви футболистът на Лийдс.