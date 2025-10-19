Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Янев разбрал от щаба си, че това е втора победа за ЦСКА, заяви: Много слаби втори 45 минути

Янев разбрал от щаба си, че това е втора победа за ЦСКА, заяви: Много слаби втори 45 минути

  • 19 окт 2025 | 17:18
  • 2338
  • 0
Янев разбрал от щаба си, че това е втора победа за ЦСКА, заяви: Много слаби втори 45 минути

Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви след победата с 1:0 над Добруджа като гост, че от своя щаб е разбрал, че това е втори успех за тима през сезона. Специалистът допълни, че е много доволен от играта на отобра през първото полувреме, но не и от тази след почивката.

"Много добри първи 45 минути, имахме контрол върху всичко. И много слаби втори 45 минути, в които не направихме нищо. Не мога да си обясня защо дадохме инициативата.

Възползвахме се от една ситуация, която работехме през седмицата. Имахме още една-две. След това загубихме инициативата и самочувствието си. Дадохме инициативата на Добруджа да играе с топката без ние да създаваме положения.

Не сме правили дефанзивни смени. Играхме с две раздвижени крила с обратен крак и централен нападател. Трябваше да направим промени, за да събудя момчетата на терена, че не може да играят по този начин.

Виждам отбор в тренировъчния процес, който се влага максимално. Разбрах от моите колеги от щаба, че това е едва втора победа за сезона, което влияе. Играта не ни задоволява и това го знаем. Трябва да разберем, че имаме потенциал и той трябва да се показва на терена.

В мое лице отборът има пълна подкрепа. Трябва да превърна съблекалнята в отбор, който се бие. Това е моята цел. Всеки футболист разполага с качества, ние трябва да извлечем най-доброто от тях. В момчетата се чете нерешителност, която трябва да променм", каза Янев след първата победа на ЦСКА в първенството като гост и втора за сезона.

Снимки: Владимир Иванов

