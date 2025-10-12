Цветомир Найденов не е впечатлен от правилото, с което БФС се гордее, даде пример с Турция

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не е сигурен, че въведеното от тази година правило всеки клуб от efbet Лига да започва с минимум четирима българи в стартовия състав, ще окаже кой знае колко положително въздействие върху родния футбол. Като пример той даде Турция.

Югоизточните ни съседи вчера ни разгромиха с 6:1 в световна квалификация, а Найденов напомни, че техните клубни отбори могат да играят и с 11 чужденци.

“Понеже само слушам за правилото четири български играча в стартовите 11 … в Турция, която ни победи с 6:1 , правилото е, че : може да си играеш и с 11 чужденеца, няма никакви проблеми”, пише благодетелят на ЦСКА 1948.