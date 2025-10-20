Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 6472
  • 0
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп за първи път призна, че теоретично е възможно някой ден да се завърне на “Анфийлд”. Германецът напусна през 2024-та след девет години, в които трансформира напълно клуба. Неговият наследник Арне Слот спечели титлата в Премиър лийг в първия си сезон в Ливърпул, но от началото на настоящата кампания изпитва доста затруднения.

В интервю за подкаста на Стивън Бартлет “Дневникът на един изпълнителен директор”, снимано преди вчерашното дерби с Манчестър Юнайтед, в което Ливърпул записа четвърта поредна загуба във всички турнири, Клоп заяви, че е възможно някой ден да се завърне, но това няма да се случи скоро, ако изобщо се случи.

“Казах, че никога няма да бъда треньор на друг отбор в Англия, което означава, че ако става дума за Ливърпул, теоретично е възможно. Не знам какво точно би било нужно, за да се случи. Обичам това, което правя в момента. Не ми липсва треньорската работа. Не ми липсва да стоя в дъжда по два часа и половина, да ходя на пресконференция три пъти и да имам по 12 интервюта седмично. На кого може да му липсват тези неща? Не и на мен. Не ми липсва съблекалнята. Не искам да умра в нея, защото е хубаво. Не, там мирише.

Аз съм на 58 години, така че мога да взема решението и след няколко години. Слава богу, не се налага днес да взема решение, че никога повече няма да бъда треньор. Не е нужно. Мога просто да видя какво ще ми донесе бъдещето. Сега съм част от проект, който наистина обичам. Харесва ми това, което правя в момента. Мисля, че мога да го правя наистина добре”, сподели Клоп.

В същото интервю Клоп призна, че е навремето е бил потърсен от Манчестър Юнайтед, но не само моментът не е бил подходящ, но не му е допаднал и светогледа на клубните шефове от “Олд Трафорд”: “Юнайтед се опита, но моментът бе неподходящ. Имах договор с Дортмунд и не бих напуснал заради никого. Те искаха нов мениджър и аз мисля, че бях една от малкото опции. Имаше някои неща в разговорите, които не ми харесаха. Идеята им беше толкова гръмка: „Ще вземем всички играчи, които искаме, ще вземем него, ще вземем него“… А аз си седях и си мислех, че това не е моят проект. Беше неподходящ момент, но на всичкото отгоре не беше моят проект".

Клоп се пошегува и с темата за големите харчове на клуба през летния трансферен прозорец. Мърсисайдци дадоха 450 милиона за нови играчи, а самият германец никога не е разполагал с подобен голям бюджет за селекция. “Ние построихме три трибуни и тренировъчна база. Никой никога не ми казвал, че е възможно да похарчим толкова пари”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Невил: Страхотен ден за Манчестър Юнайтед, но нека видим същото и срещу Брайтън

Невил: Страхотен ден за Манчестър Юнайтед, но нека видим същото и срещу Брайтън

  • 20 окт 2025 | 09:54
  • 3322
  • 0
Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

  • 20 окт 2025 | 09:21
  • 6567
  • 2
Карагър: Салах вече не трябва да има гарантирано титулярно място

Карагър: Салах вече не трябва да има гарантирано титулярно място

  • 20 окт 2025 | 09:05
  • 8720
  • 1
Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

Идеята за реформи на засадата отново на масата - може да минат още за Мондиал 2026

  • 20 окт 2025 | 08:04
  • 2516
  • 7
Мароко е световен шампион за младежи до 20 години!

Мароко е световен шампион за младежи до 20 години!

  • 20 окт 2025 | 06:25
  • 13202
  • 4
Алонсо: Трябваше да запретнем ръкави

Алонсо: Трябваше да запретнем ръкави

  • 20 окт 2025 | 05:52
  • 2474
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 6040
  • 1
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 3368
  • 0
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 15176
  • 42
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 4337
  • 1
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 3238
  • 1