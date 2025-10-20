Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп за първи път призна, че теоретично е възможно някой ден да се завърне на “Анфийлд”. Германецът напусна през 2024-та след девет години, в които трансформира напълно клуба. Неговият наследник Арне Слот спечели титлата в Премиър лийг в първия си сезон в Ливърпул, но от началото на настоящата кампания изпитва доста затруднения.

В интервю за подкаста на Стивън Бартлет “Дневникът на един изпълнителен директор”, снимано преди вчерашното дерби с Манчестър Юнайтед, в което Ливърпул записа четвърта поредна загуба във всички турнири, Клоп заяви, че е възможно някой ден да се завърне, но това няма да се случи скоро, ако изобщо се случи.

“Казах, че никога няма да бъда треньор на друг отбор в Англия, което означава, че ако става дума за Ливърпул, теоретично е възможно. Не знам какво точно би било нужно, за да се случи. Обичам това, което правя в момента. Не ми липсва треньорската работа. Не ми липсва да стоя в дъжда по два часа и половина, да ходя на пресконференция три пъти и да имам по 12 интервюта седмично. На кого може да му липсват тези неща? Не и на мен. Не ми липсва съблекалнята. Не искам да умра в нея, защото е хубаво. Не, там мирише.

Аз съм на 58 години, така че мога да взема решението и след няколко години. Слава богу, не се налага днес да взема решение, че никога повече няма да бъда треньор. Не е нужно. Мога просто да видя какво ще ми донесе бъдещето. Сега съм част от проект, който наистина обичам. Харесва ми това, което правя в момента. Мисля, че мога да го правя наистина добре”, сподели Клоп.

В същото интервю Клоп призна, че е навремето е бил потърсен от Манчестър Юнайтед, но не само моментът не е бил подходящ, но не му е допаднал и светогледа на клубните шефове от “Олд Трафорд”: “Юнайтед се опита, но моментът бе неподходящ. Имах договор с Дортмунд и не бих напуснал заради никого. Те искаха нов мениджър и аз мисля, че бях една от малкото опции. Имаше някои неща в разговорите, които не ми харесаха. Идеята им беше толкова гръмка: „Ще вземем всички играчи, които искаме, ще вземем него, ще вземем него“… А аз си седях и си мислех, че това не е моят проект. Беше неподходящ момент, но на всичкото отгоре не беше моят проект".

Клоп се пошегува и с темата за големите харчове на клуба през летния трансферен прозорец. Мърсисайдци дадоха 450 милиона за нови играчи, а самият германец никога не е разполагал с подобен голям бюджет за селекция. “Ние построихме три трибуни и тренировъчна база. Никой никога не ми казвал, че е възможно да похарчим толкова пари”.