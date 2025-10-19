Популярни
  2. Ливърпул
  3. Аморим: Ако имаш дух, можеш да спечелиш всеки мач

Аморим: Ако имаш дух, можеш да спечелиш всеки мач

  • 19 окт 2025 | 22:49
  • 739
  • 0
Аморим: Ако имаш дух, можеш да спечелиш всеки мач

Рубен Аморим говори след победата на водения от него Манчестър Юнайтед с 2:1 срещу тима на Ливърпул в дербито от 8-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Мисля, че това е най-голямата победа през времето ми в Манчестър Юнайтед . Днес означава много, но не и утре. Това са три точки и много добра победа”, започна Аморим.

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Това бе първа победа за “червените дяволи” срещу големия им съперник в рамките на ерата Слот. За последно те победиха мърсисайдци през сезон 2023/2024 с 4:3 в мач от ФА Къп.

“Борихме се за всяка топка, загубихме малко самообладание през второто полувреме, но отборът имаше дух - а това е най-важното. Ако имаш дух, можеш да спечелиш всеки мач. Беше добър ден, но сега мисля за Брайтън. Със сигурност ще се насладя на тази вечер, но трябва да се съсредоточа върху следващия мач”, каза Аморим.

За последно отборът от Манчестър взе дербито в рамките на шампионата в началото на август 2022, когато победи на “Олд Трафорд” с 2:1.

“Просто анализирахме мача и знаехме колко важни са за нас статични положения, така че от самото начало имахме най-опитните си играчи на терена. Всеки път, когато играем в подобна обстановка, ако успеем да издържим на ранния натиск, усещаш как противникът постепенно губи контрол в защита – усетихме го у дома, както и всички големи отбори. Страхотна победа”, каза още Аморим.

Слот: Имахме достатъчно шансове да отбележим повече от един гол
Слот: Имахме достатъчно шансове да отбележим повече от един гол

Днешният успех бе и голяма лична победа за самия мениджър на Манчестър Юнайтед. Той за първи път успя да запише две последователни победи в рамките на Премиър лийг, откакто пое отбора през миналата есен.

“Това ще ни даде увереност за следващата седмица и ще донесе радост на феновете – те го заслужават. Всичко зависи от нас. А сега това е в миналото – време е да гледаме напред”, завърши Аморим.

