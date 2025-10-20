Греъм Потър официално пое Швеция, но може да се окаже, че е за кратко

Швеция официално обяви Греъм Потър за национален селекционер. Договорът на 50-годишния британец за момента е краткосрочен, като той ще обхване квалификациите срещу Швейцария и Словения през ноември и евентуалното участие на плейофи през март. В случай че Потър успее да класира Швеция за Световното първенство, контрактът му автоматично ще бъде удължен и за Мондиала.

“Чувствам се смирен, но и невероятно вдъхновен от това, че ми се възлага тази мисия. Швеция има невероятни играчи, които се представят всяка седмица на високо ниво в най-добрите първенства. Моята работа ще бъде да създам условия, така че ние като отбор да се представим на най-високо ниво, за да отведем Швеция на Световното първенство следващото лято”, заяви Потър.

Швеция има една точка след четири мача в квалификациите за Световното първенство, което накара федерацията да уволни Йон Дал Томасон. Но въпреки това отборът има голям шанс да играе на плейофите през март благодарение на това, че спечели групата си в Лигата на нациите през миналата есен.

Потър бе уволнен от Уест Хам през септември, след като прекара само осем месеца начело на клуба.

Graham Potter är herrlandslagets nya förbundskapten 🇸🇪



🗞️ https://t.co/Xevu92RlZG pic.twitter.com/0zHiSg2o1X — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 20, 2025