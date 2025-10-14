Йон Дал Томасон вече не е треньор на националния отбор на Швеция

Йон Дал Томасон вече не е селекционер на шведския национален отбор. Слабите резултати на скандинавците по време на световните квалификации доведоха до уволнението на 49-годишния треньор, съобщават от футболната централа на страната във вторник.

Швеция се намира на последно място в група "В" с актив от само 1 точка от 4 мача. През октомври шведите паднаха от Косово (0:1) и от Швейцария (0:2).

Датчанинът Томасон пое шведския тим през февруари 2024 година, заменяйки Яне Андерсон.

"Решението, взето от Шведската футболна асоциация, се основава на факта, че мъжкият национален отбор не е постигнал резултатите, на които се надявахме. Все още има шанс за плейофи през март и наша отговорност е да осигурим възможно най-добрите условия, за да стигнем до финал на Световното първенство. В тази връзка смятаме, че е необходимо ново ръководство под формата на нов национален селекционер", сподели президентът на федерацията Симон Острьом.

SvFF avslutar Jon Dahl Tomassons uppdrag



SvFF tackar Jon Dahl Tomasson för sin tid som förbundskapten. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 14, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago