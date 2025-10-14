Йон Дал Томасон вече не е треньор на националния отбор на Швеция

Йон Дал Томасон вече не е селекционер на шведския национален отбор. Слабите резултати на скандинавците по време на световните квалификации доведоха до уволнението на 49-годишния треньор, съобщават от футболната централа на страната във вторник.
Швеция се намира на последно място в група "В" с актив от само 1 точка от 4 мача. През октомври шведите паднаха от Косово (0:1) и от Швейцария (0:2).
Датчанинът Томасон пое шведския тим през февруари 2024 година, заменяйки Яне Андерсон.
"Решението, взето от Шведската футболна асоциация, се основава на факта, че мъжкият национален отбор не е постигнал резултатите, на които се надявахме. Все още има шанс за плейофи през март и наша отговорност е да осигурим възможно най-добрите условия, за да стигнем до финал на Световното първенство. В тази връзка смятаме, че е необходимо ново ръководство под формата на нов национален селекционер", сподели президентът на федерацията Симон Острьом.
