  Швеция
  2. Швеция
Йон Дал Томасон вече не е треньор на националния отбор на Швеция

  • 14 окт 2025 | 16:33
Йон Дал Томасон вече не е селекционер на шведския национален отбор. Слабите резултати на скандинавците по време на световните квалификации доведоха до уволнението на 49-годишния треньор, съобщават от футболната централа на страната във вторник.

Швеция се намира на последно място в група "В" с актив от само 1 точка от 4 мача. През октомври шведите паднаха от Косово (0:1) и от Швейцария (0:2).

Датчанинът Томасон пое шведския тим през февруари 2024 година, заменяйки Яне Андерсон.

"Решението, взето от Шведската футболна асоциация, се основава на факта, че мъжкият национален отбор не е постигнал резултатите, на които се надявахме. Все още има шанс за плейофи през март и наша отговорност е да осигурим възможно най-добрите условия, за да стигнем до финал на Световното първенство. В тази връзка смятаме, че е необходимо ново ръководство под формата на нов национален селекционер", сподели президентът на федерацията Симон Острьом.

Снимки: Imago

