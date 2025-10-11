Швейцария продължава без грешка след победа, която компрометира Швеция

Отборът на Швейцария записа третата си победа в група "В" от зона "УЕФА" на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, след като надви като гост тима на Швеция с 2:0. Така "кръстоносците" застанаха еднолично на първото място, докато скандинавците удариха дъното и все още нямат победа от началото на квалификационния цикъл.

Играчите от Северна Европа запазиха поне минималните си шансове да гонят второто място, тъй като в другия мач от групата Косово и Словения направиха нулево равенство помежду си.

Косово и Словения направиха нежелано реми

Иначе гостите надвиха съперника си след почивката, като първото полувреме бе сравнително равностойно. В 65-ата минута "кръстоносците" получиха правото да изпълнят дузпа, която бе превърната в гол от Гранит Джака. Второто попадение дойде в самия край на срещата, отвъд редовното време, когато Йохан Манзамби оформи крайния резултат в 4-ата минута на продължението.

Switzerland move one step closer to a place at #FIFAWorldCup 26 🇨🇭#WeAre26 pic.twitter.com/gFAGM7i7J8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 10, 2025

На 6-и октомври (понеделник) ще се изиграят и другите два мача от октомврийската програма на група "В". Тогава Швейцария ще има шанс да си гарантира на практика поне второто място, ако победи Словения като гост, а Швеция и Косово направят равенство. И двата мача ще стартират от 21:45 часа българско време.