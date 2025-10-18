Греъм Потър поема Швеция

Греъм Потър ще бъде новият селекционер на Швеция, твърдят английски медии. 50-годишният специалист вече се е разбрал по условията на договора си. Той се е съгласил да поеме отбора за шест месеца с идеята да спаси кампанията на “Тре Конур” в световните квалификации. Ако има успех, треньорът ще получи предложение за удължаването на договора.
Потър бе уволнен от Уест Хам през септември, след като прекара само осем месеца начело на клуба. Неговият избор от страна на шведската федерация обаче не е случаен, тъй като той има сериозен опит в скандинавската страна. Той ръководи местния Йостерсунд от 2011 до 2018 г., като с него те се изкачват от четвърто ниво на шведския футбол до елита и печелят Купата на Швеция през 2017 г.
Швеция уволни Йон Дал Томасон след трагичния старт на тима в световните квалификации. Въпреки че разполага с атомно нападение в лицето на Александър Исак и Виктор Гьокереш шведите завършиха наравно със Словения и загубиха на два пъти от Швейцария и веднъж от Косово.