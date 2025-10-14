Вече има изненадващ кандидат за треньорския пост на Швеция

Бившият мениджър на Брайтън, Челси и Уест Хам Греъм Потър проявява сериозен интерес към треньорския пост на шведския национален отбор, информират различни медии. По-рано днес стана ясно, че досегашният наставник на Швеция Йон Дал Томасон е подал оставка след поражението от Косово в понеделник с 1:0. Датчанинът търпеше много критики за колебливото представяне на “тре кронур” под негово ръководство. Той спечели едва девет от общо 18 мача начело на тима.

Йон Дал Томасон вече не е треньор на националния отбор на Швеция

Греъм Потър пък има опит в шведския футбол, след като е бил начело на местния Остерсунд в продължение на цели седем години преди да се завърне на Острова, където направи име в Брайтън.

Косово попари шведските надежди

“Всъщност в момента съм Швеция, защото имам къща тук. Без работа съм, откакто напуснах Премиър лийг. Отворен съм за предложения и съм отворен към възможности, в които чувствам, че мога да променя нещо. Работата на селекционер на шведския национален отбор е фантастична. Аз съм само на 50 години и все още имам много да предложа. Не става въпрос за това да си намеря работа на определено ниво, а за проект, в който мога да променя нещо, да помогна. Искам да чувствам, че сме на една и съща вълна. Това са моите критерии,” заяви Потър пред местно радио.

