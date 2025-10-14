Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Какво да очакваме от селекцията на Александър Димитров - на живо с анализа на Вальо Михов и Викторио Павлов преди Испания - България
  1. Sportal.bg
  2. Швеция
  3. Вече има изненадващ кандидат за треньорския пост на Швеция

Вече има изненадващ кандидат за треньорския пост на Швеция

  • 14 окт 2025 | 19:51
  • 961
  • 0
Вече има изненадващ кандидат за треньорския пост на Швеция

Бившият мениджър на Брайтън, Челси и Уест Хам Греъм Потър проявява сериозен интерес към треньорския пост на шведския национален отбор, информират различни медии. По-рано днес стана ясно, че досегашният наставник на Швеция Йон Дал Томасон е подал оставка след поражението от Косово в понеделник с 1:0. Датчанинът търпеше много критики за колебливото представяне на “тре кронур” под негово ръководство. Той спечели едва девет от общо 18 мача начело на тима.

Йон Дал Томасон вече не е треньор на националния отбор на Швеция
Йон Дал Томасон вече не е треньор на националния отбор на Швеция

Греъм Потър пък има опит в шведския футбол, след като е бил начело на местния Остерсунд в продължение на цели седем години преди да се завърне на Острова, където направи име в Брайтън.

Косово попари шведските надежди
Косово попари шведските надежди

“Всъщност в момента съм Швеция, защото имам къща тук. Без работа съм, откакто напуснах Премиър лийг. Отворен съм за предложения и съм отворен към възможности, в които чувствам, че мога да променя нещо. Работата на селекционер на шведския национален отбор е фантастична. Аз съм само на 50 години и все още имам много да предложа. Не става въпрос за това да си намеря работа на определено ниво, а за проект, в който мога да променя нещо, да помогна. Искам да чувствам, че сме на една и съща вълна. Това са моите критерии,” заяви Потър пред местно радио.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

  • 14 окт 2025 | 15:56
  • 15862
  • 10
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 1184
  • 0
Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

  • 14 окт 2025 | 15:23
  • 2459
  • 1
Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

  • 14 окт 2025 | 15:08
  • 2068
  • 0
Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

  • 14 окт 2025 | 14:54
  • 2052
  • 1
Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

  • 14 окт 2025 | 14:52
  • 3649
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Испания и България, огромни изненади в състава на "лъвовете"

11-те на Испания и България, огромни изненади в състава на "лъвовете"

  • 14 окт 2025 | 20:24
  • 24391
  • 32
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 21950
  • 35
Латвия - Англия, Кейн се завръща сред титулярите, но има и изненада

Латвия - Англия, Кейн се завръща сред титулярите, но има и изненада

  • 14 окт 2025 | 20:44
  • 1967
  • 1
Италия - Израел (съставите)

Италия - Израел (съставите)

  • 14 окт 2025 | 21:05
  • 18
  • 0
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в супермач от Евролигата

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в супермач от Евролигата

  • 14 окт 2025 | 20:00
  • 1068
  • 0
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 10906
  • 10