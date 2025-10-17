Греъм Потър е фаворит да стане селекционер на Швеция

Шведският футболен съюз търси нов селекционер за националния отбор, съобщава Expressen. Греъм Потър е фаворит за потенциален заместник на Йон Дал Томасон. Той е водещият претендент и се очаква преговорите да започнат в близко бъдеще.
Вече има изненадващ кандидат за треньорския пост на Швеция
Потър е свободен агент след уволнението си от Уест Хам през септември. От 2011 до 2018 г. специалистът беше начело на Йостерсунд в Швеция. Ако не може да се постигне споразумение с 50-годишния англичанин, Шведският футболен съюз ще разгледа други кандидати. С два оставащи кръга в квалификационната кампания за Световното първенство през 2026 г., “тре крунур” са на последната позиция в Група “В” с една точка.
Снимки: Gettyimages