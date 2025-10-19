Как Ливърпул страда от липсата на Трент

След като спечели титлата в Премиър лийг убедително миналия сезон, Ливърпул подсили състава си с някои от най-впечатляващите млади таланти в Европа.

Отборът на Арне Слот похарчи около 416,2 милиона паунда за летни попълнения – повече от всеки друг клуб – като привлече Александър Исак, Флориан Виртц и Юго Екитике на „Анфийлд“.

Въпреки това, макар да се намират на трето място в класирането, „червените“ загубиха три поредни мача във всички турнири и посрещат Манчестър Юнайтед под напрежение и с редица въпроси около играта си.

Новите попълнения се нуждаят от време, за да се сработят, но напускането на Трент Александър-Арнолд в посока Реал Мадрид се оказва далеч по-значимо, отколкото мнозина очакваха - това е анализът на Умир Ирфан от “Би Би Си”. Макар често да е бил критикуван за защитата си, 27-годишният бек вкара 18 гола и направи 64 асистенции за Ливърпул, а отсъствието му се усеща не само статистически, но и тактически.

Проблемът на Ливърпул срещу високите защитни блокове

Висшата лига е пълна с отбори, които прилагат отлично организирани дефанзивни схеми – било чрез агресивна преса или чрез компактна дълбока защита. За да преодолееш висок пресинг, има два подхода – или да изиграеш топката през натиска, или да я прехвърлиш над него.

Миналия сезон Ливърпул правеше това с лекота. Сега обаче без Александър-Арнолд те срещат затруднения при изнасянето на топката. Един от ключовите елементи в играта на Трент беше умението му да подава с двата крака. В двубоя срещу Тотнъм, например, той използва левия си крак, за да намери прецизно Алексис Мак Алистър в центъра, въпреки високия натиск от Хюн Мин Сон.

Това качество липсва при неговия заместник. Миналия сезон Ливърпул често изграждаше атаките си през централно разположени халфове, които създаваха „зигзагообразна“ структура от пасове между бековете и полузащитниците. Това позволяваше на отбора да се придвижва нагоре по терена с минимален брой докосвания.

Конър Брадли не може да замести Трент

В загубата от Челси Слот заложи на Конър Брадли като десен бек, който се оказа в сходна ситуация. Гарначо го притискаше високо, а достъпът до крайните зони беше ограничен.

Брадли, за разлика от Александър-Арнолд, няма увереност с по-слабия си крак и често връщаше топката назад към Конате, вместо да търси централните халфове. Така изграждането на атаките се рестартираше, без да се напредва по терена.

Виртц е принуден да играе по-дълбоко

За да компенсира липсата на прогресивни пасове, Слот използва Флориан Виртц по-назад, отколкото е свикнал. Немският халф, който обикновено е най-опасен в последната третина, сега се връща дълбоко, за да получава топката и да изнася играта.

В Байер Леверкузен Виртц стоеше по-напред, често по левия фланг, чакайки пасове от съотборниците. В Ливърпул обаче е принуден да действа като „разпределител“, което ограничава офанзивния му потенциал.

По-малко дълги пасове, по-бавно темпо

Миналия сезон Ливърпул правеше средно по 3,4 смени на фланга на мач. Тази година цифрата е спаднала до 1,3, основно защото Трент вече го няма – неговите диагонални подавания с двата крака често намираха крилото в свободна зона.

Сега това се усеща силно – защитите имат време да се групират и да затворят пространствата, а Исак и Салах, които обичат да атакуват на скорост и в открити пространства, губят ефекта си.

Вместо да получава топката с лице към вратата, Салах все по-често е с гръб, под натиск, като е принуден да връща топката.

Как Юнайтед може да се възползва

Съперникът в неделя Манчестър Юнайтед на Рубен Аморим, вероятно ще опита да използва тези слабости. Аморим понякога подрежда отбора си в 5-4-1, а не в обичайното 5-2-3, за да затвори центъра и да принуди съперника да играе по фланговете.

Такъв подход би оставил топката основно у централните защитници на Ливърпул, които не са достатъчно креативни, за да пробият плътна защита. Това може да изкара Вирц още по-назад и да го отдалечи от зоните, в които е най-опасен.

Ако Юнайтед успее да намали пространството за Исак и Салах и ги изолира, може сериозно да затрудни атаката на Слот. В комбинация с агресивна игра на левия им уингбек, това би било умна тактика срещу двама от най-силните играчи на Ливърпул, обобщава анализът на “Би Би Си”.

