Алегри: Имаме достатъчно играчи, Леао е готов отново да бъде важен за нас

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри прие със спокойствие ситуацията с редицата контузии на негови играчи след мачовете им за техните национални отбори, като увери, че няма да има проблеми със своя състав за утрешното домакинство на Фиорентина. Той също така заяви, че нападателят Рафаел Леао навлиза във форма и е готов отново да играе важна роля за “росонерите”.

Потвърдено: Пулишич е поредният контузен в Милан след паузата

“Леао имаше добра седмица, като всеки ден от понеделник насам тренира интензивно. Той трябваше да се върне във форма и мисля, че е готов отново да бъде една от важните ни фигури. Но както се нуждаем от него, така и от всички други. Всеки трябва да бъде на разположение на своите съотборници. Адриен Рабио и Кристиан Пулишич са аут. Первис Еступинян и Ардон Яшари също няма да играят утре. Трябва да оценим състоянието на Кристофър Нкунку, който има проблем с палеца на единия си крак. Ако може да си сложи обувката, ще бъде с нас. Алексис Салемакерс обаче е на разположение. Имаме достатъчно играчи за утрешния мач, така че нямаме абсолютно никакви проблеми в това отношение. Контузиите са част от сезона, така че трябва да си добър в разбирането на ситуацията, която ни носи допълнителна мотивация.

🗣️ Allegri conference press: "Leao has had a good week he needed to regain his fitness. Now he’s ready to be a key player again, just as we need him to be. Everyone must work for the team, and he has exceptional qualities. I’m happy that he’s back in good shape." pic.twitter.com/Pcx7d6sX7q — Milan Posts (@MilanPosts) October 18, 2025

Леао има изключителни технически качества, но мисля, че трябва да му позволим да играе и да прави каквото си иска. Важното нещо е просто: теренът, където трябва да се покаже добро представяне. В момента се говори твърде много за Леао. Той е златно момче и има желание да се справя добре, но, за съжаление, контузията го спря. Сега навлиза в прилична форма и мисля, че оттук нататък ще се представя добре. В края на кариерата му ще видим дали Рафа е бил шампион. Леао има добри качества и във футбола само едно нещо е от значение: представянето на терена. Той разполага със силни качества и всички очакваме много от него, като трябва да помага на тима със своите умения. След като той вече е физически здрав, аз се радвам, че е на мое разположение.

🗣️ Allegri conference press: "Leao has great qualities, but in football, only performances on the pitch matter. There’s nothing else to add he needs to help the team, and we expect a lot from him. Now that he’s feeling better, I’m happy to have him available." pic.twitter.com/z21yJlb8H5 — Milan Posts (@MilanPosts) October 18, 2025

Какво се случи в съблекалнята след мача с Ювентус? Нищо особено, такива неща се случват често. Играеш в Торино и можеш да вземеш трите точки, така че след последния съдийски сигнал не бива да си щастлив. Ако искаш след такива двубои да вдигаш летвата, трябва да си много ядосан. Това не е реми, от което трябва да сме доволни. Вместо това можехме да победим и трябваше да го направим. Когато мачовете могат да се спечелят, необходимо е да го направиш. А когато това не е възможно, не бива да загубиш. Милан - Комо в Австралия? Все още не е официално, но когато стане, няма да можем да направим нищо. Ще трябва да намерим идеалното решение, за да отидем в Пърт за мач, който ще има стойността на три важни точки към финалната ни цел. Не бива да хабим енергия за това, което предстои, тъй като имаме мач утре, върху който се фокусираме”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

🗣️ Allegri conference press: "#MilanComo? When it becomes official, we’ll prepare everything for that trip it will be a tough one for both us and them. For now, we’re focused on tomorrow’s match. Games after an international break are always like the first match of the season." pic.twitter.com/vEKx8SHtnZ — Milan Posts (@MilanPosts) October 18, 2025

