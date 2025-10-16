Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  Донарума вярва, че Милан може да стане шампион

Донарума вярва, че Милан може да стане шампион

  • 16 окт 2025 | 12:19
  • 368
  • 1
Донарума вярва, че Милан може да стане шампион

Джанлуиджи Донарума вярва, че бившият му клуб Милан може са спечели титлата в Италия този сезон. 26-годишният вратар коментира състоянието на Серия А в интервю за “Гадзета дело Спорт”.

“Имах щастието да гледам Серия А от две различни места: Лига 1 и Висшата лига. Гледайки отстрани, мога да кажа, че нашият футбол не е по-слаб от останалите. В Англия тичат от първата до последната минута. В Италия не е така, но това не означава, че сме по-добри или по-слаби, просто е така”, сподели Донарума.

Попитан кой е фаворит за титлата в Серия А, вратарят отговори: “Има четири или пет отбора, които ще се борят, а това дава ново измерение на първенството. Милан ми харесва. Любопитно ми е всичко около техния обрат. Мисля, че в основата е Алегри, но не само той. Милан има големи амбиции. Говорих с хора, които познават клуба много добре и те вярват в проекта”.

Относно останалите претенденти той заяви: “Интер има силата и доказана група от играчи. Оставането на Конте в Наполи с тяхната енергия и качества им дава шансове. Новата Рома на Гасперини и възможностите за развитие, а Ювентус също не трябва да бъде отписван. Ще бъде много забавно”.

